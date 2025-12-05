به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران لرستان و باهدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا، تمامی مقاطع آموزشی در استان لرستان طی روزهای آتی به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی فعالیت خواهند کرد.

این تصمیم باهدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنها اتخاذ شده است و همه مراکز آموزشی شامل پیش‌دبستانی‌ها، مهدهای کودک، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها ملزم به ارائه آموزش غیرحضوری در بستر فضای مجازی و فضای شاد هستند.

در اطلاعیه تأکید شده که مردم استان برای قطع زنجیره انتقال بیماری، از برگزاری تجمعات خانوادگی، انجام سفرهای غیرضروری و بی‌توجهی به استفاده از ماسک خودداری کنند.

لازم به ذکر است فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای دولتی طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.