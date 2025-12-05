به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش استان بوشهر در اطلاعیهای اعلام کرد: با استناد به مصوبه ستاد مدیریت بحران استان بوشهر و با توجه به حضوری بودن فرایند آموزشی، ضرورت دارد همگان در جهت صیانت از سلامت دانشآموزان و پایداری جریان تعلیم و تربیت، همکاری و همراهی لازم را معمول دارند.
بر همین اساس، موارد زیر به عنوان توصیههای رسمی اعلام میشود: دانشآموزانی که دارای هرگونه علائم بیماریهای تنفسی ازجمله تب، سرفه، گلودرد، بیحالی، بدندرد یا سایر نشانههای مشابه هستند، تا بهبودی کامل در منزل استراحت نموده و از حضور در مدرسه خودداری کند
این اقدام، نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش بیماری در محیطهای آموزشی دارد. تشخیص اولیه و مراقبت خانگی توسط خانوادهها، نخستین گام و مهمترین سد در برابر شیوع بیماری است؛ از این رو انتظار میرود والدین گرامی با دقت و حساسیت بیشتری وضعیت سلامت فرزندان خود را پیگیری نمایند.
مدارس نیز طبق ضوابط و چارچوبهای بهداشتی، در صورت مشاهده علائم احتمالی بیماری در دانشآموزان، موضوع را بلافاصله به خانوادهها اطلاع داده و هماهنگی لازم را جهت مراقبت و پیگیری انجام خواهند داد.
ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر، ضمن تقدیر از همراهی ارزشمند خانوادهها و مدیران مدارس، استمرار این همکاری را گامی مؤثر در پاسداری از سلامت دانشآموزان و تداوم آموزش ایمن و باکیفیت میداند.
همچنین روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر اعلام کرد: کلاسهای درس دانشگاه در پردیسهای علامه طباطبایی و بنت الهدی صدر بوشهر و مرکز شهید رجایی برازجان از فردا حضوری است.
