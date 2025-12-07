خبرگزاری مهر، گروه استانها: شیوع آنفلوآنزا و بیماریهای تنفسی از این دست در فصل پاییز و فصول سرد سال بیشتر است و در بین اقشار مختلف هم، کودکان به خصوص افراد زیر هفت سال بیشترین آمادگی را برای دریافت ویروسهای تنفسی دارند.
حالا و بعد از چند هفتهای که مدارس استان سمنان به دلیل آلودگی هوا و همچنین شیوع آنفلوآنزا غیرحضوری میشد و دانش آموزان یک روز به مدرسه میرفتند و دو روز در خانه بودند، شرایط مدارس استان سمنان به شرایط قبل بازگشته است یعنی دوباره مدارس پذیرای دانش آموزان هستند.
در این بین اما دانشگاههای علوم پزشکی شاهرود و سمنان برای خانوادهها توصیههایی دارند که رعایت شأن میتواند دست کم سرعت شیوع ویروس آنفلوآنزا و سرما خوردگی و دیگر بیماریهای تنفسی این فصل را قدری کند کند هر چند در این بین مربیان مدارس هم نقش کلیدی دارند.
شیوع گسترده ویروسهای تنفسی در استان سمنان
نخست باید این موضوع را اعلام کرد که دانشگاه علوم پزشکی سمنان بالاخره شیوع دوباره کرونا را تائید کرده است. علی رشیدی پور رئیس این دانشگاه هفته گذشته اعلام کرد که ۳۰ بیمار با تشخیص قطعی یا مشکوک به بیماریهای کووید و آنفلوآنزا در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری هستند و از این بین هشت بیمار در بخش مراقبتهای ویژه تحت مراقبتهای تخصصی قرار دارند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان دقیقاً چهار روز بعد دوباره در مقابل دوربین خبرنگاران در سمنان ایستاد و اعلام کرد: هم اکنون ۲۵ بیمار جدید در بخشهای عادی بیمارستانهای تحت پوشش بستری شدند آن هم در حالی که در یک روز بیش از ۳۵۰ مراجعه با علائم حاد تنفسی به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان ثبت شده است.
راهکارهای مراقبت و پیشگیری
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هم در جمع خبرنگاران درباره راهکارهای کاهش شیوع ویروسهای تنفسی و به خصوص آنفلوآنزا اعلام کرد: از مردم درخواست میشود که در فضاهای بسته و ازدحام بالای جمعیت، نظیر مترو، اتوبوس و … به دلیل احتمال گسترش ویروسهای تنفسی حتماً از ماسک استفاده کنند.
کارن یحیایی در ادامه توصیههای بهداشتی به مردم استان سمنان اعلام کرد: سطوح و وسایلی را که زیاد لمس میشوند، مرتباً با آب و مایع شوینده یا الکل ضدعفونی کنید همچنین دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید، بهویژه پس از بازگشت به منزل این امر بسیار اهمیت دارد همچنین هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را با دستمال یا سطح داخلی آرنج و یا یقه لباس بپوشانید.
وی با بیان اینکه اگر در گروههای پرخطر هستید واکسن آنفلوآنزا را دریافت کنید
وی افزود: از لمس پرندگان و حیوانات بیمار یا مرده خودداری کنید همچنین چشمها، دهان و بینی خود را با دست آلوده لمس نکنید. از سوی دیگر باید تهویه مناسب محیط را رعایت کنید.
قدرت شیوع بالا
همه اینها خبر از شیوع دوباره کرونا و ویروسهای هم خانواده آنفلوآنزا در استان سمنان دارد شیوعی که بشدت سریع و البته قوی است پزشکان معتقد هستند که مردم باید دست کم تفاوت بین آنفلوآنزا و یک سرماخوردگی ساده را بدانند و برای هر موضوعی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه نکنند.
حامد طبسی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و فوق تخصص عفونتهای تنفسی در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: آنفلوآنزا که کرونا هم از سویه های آن است به یکباره عمل میکند یعنی انسان مثلاً تا ساعت ده صبح حال مساعدی دارد نه علائمی دارد و نه مشخص است که بیمار شده ولی یکباره در یک چشم بر هم زدنی وضعیت عوض شده و تا ساعت ۱۲ او در رختخواب افتاده است، ولی سرماخوردگی این طور نیست با شیبی وارد میشود و بیمار را چند روزی بی حال میکند.
طبسی زاده با بیان اینکه آنفلوآنزا با تب یکباره و بسیار شدید همراه است در صورتی که سرماخوردگی اینطور نیست، ابراز کرد: مدارس بزرگترین و مهمترین مرکز شیوع ویروسهای تنفسی و بیماریهای ویروسی هستند زیرا تماس فیزیکی بچهها به خصوص در مقاطع پایینتر مثل ابتدایی و کودکستان بسیار زیاد است همچنین تراکم در یک محیط کوچک دیگر عاملی است که به شیوع ویروس کمک میکند.
وی با بیان اینکه بچهها بیشتر این بیماریها را میگیرند که یکی از دلایل آن همین مدرسهها هستند و دلیل دوم سیستم ایمنی بدن است که به مرور تکامل پیدا میکند، افزود: یک کودک تا کودکستان طبیعی است که سالی ۱۱ الی ۱۲ بار سرما بخورد این آمار در ابتدایی به سالی شش الی هشت مورد و در دبیرستان به چهار مورد میرسد همانطور که میبینید سیستم ایمنی بدن همراه با فرزندانمان رشد میکند.
شیوع در بچهها بیشتر است
این فوق تخصص بیماریهای تنفسی با بیان اینکه سرعت شیوع ویروسهای تنفسی در بین بچهها هم بسیار بالا است، تاکید کرد: بچهها به خصوص در کودکستان و ابتدایی تماس فیزیکی خیلی بیشتری با هم دارند تا در مقاطع دبیرستان و بزرگسالی و در نتیجه بیشتر مستعد شیوع هستند لذا علم ثابت کرده که یک کودک کودکستانی بیمار میتواند ده نفر از هم شاگردیهای خود را بیمار کند.
طبسی زاده با بیان اینکه نقش مراقبان سلامت در مدارس، معلمان و کادر آموزشی در این بین برای اطلاع رسانی به والدین و خانوادههای دانش آموزان به خصوص کودکستانیها و ابتداییها بسیار بسیار اهمیت دارد، افزود: خیلی از والدین نمیدانند که در مواجهه با چنین بیماریهایی باید چه کاری صورت دهند و لذا آگاهی بخشی اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه ایجاد یک شبکه تماس و پیام با والدین بچهها اهمیت دارد تا مراقبان سلامت بتوانند نکات ضروری به خانوادهها به خصوص مادران که وظیفه اصلی امور بچهها را دارند، انتقال داده شود، افزود: خانوادهها باید بدانند در صورت بروز بیماری، بچههایشان را به مدرسه نفرستند.
حق نداریم بچههای بیمار را راه ندهیم!
آموزش و پرورش استان سمنان در اطلاعیههایی هم در خصوص والدین و هم مراقبان سلامت و مدیران مدارس و معلمان تلاش دارد تا سرعت شیوع ویروسهای تنفسی در مدارس را کاهش دهد در این مسیر استفاده از ماسک در مدارس استان سمنان به شدت توصیه شده است اما متأسفانه برخی والدین به این امر توجه ندارند.
یک مدیر مجموعه فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اگر ابتدای صبح در مقابل درب مدرسه بایستید خواهید دید که از هر ده نفر یک نفر سرماخوردگی دارد اما به مدرسه میآید و دیگران را هم آلوده میسازد، گفت: ما نمیتوانیم و اصلاً حق نداریم جلوی ورود بچهها را به مدرسه بگیریم.
فاطمه آشوری با بیان اینکه مشکل ما عدم رعایت برخی نکات مانند ماسک زدن است، تاکید کرد: صبح زمانی که بچهها وارد مدرسه میشوند اگر در مقابل درب بایستید و دوربین خودتان را روشن کنید خواهید دید که از هر ۲۰ نفر شاید یک نفر ماسک زده باشد و این تقصیر خانوادهها است زیرا یک کودک ابتدایی درکی از وضعیت ندارد.
وی تاکید کرد: این خانوادهها هستند که باید برای فرزندان شأن ماسک تهیه کرده و در کیف و جیب شأن بگذارند و نحوه صحیح استفاده از آن را هم به بچههای خودشان آموزش دهند.
نظر شما