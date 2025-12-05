  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

سلیمانی: رصدخانه گورک سادات نیازمند توجه ویژه است

سلیمانی: رصدخانه گورک سادات نیازمند توجه ویژه است

بوشهر- فرماندار تنگستان بر لزوم تسهیل امور اداری و تأمین زیرساخت‌های رصد خانه گورک سادات تأکید کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای تعمیر و توسعه این رصد خانه را پیگیری خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر جمعه در بازدید از رصدخانه واقع در روستای گورک سادات شهرستان تنگستان این رصدخانه را یکی از سرمایه‌های علمی و فرهنگی شهرستان دانست و بر نقش کلیدی آن در شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان در حوزه نجوم و علوم وابسته تأکید و اظهار کرد: ما در شهرستان تنگستان پتانسیل‌های علمی بالایی داریم و این رصدخانه می‌تواند به عنوان محور اصلی ترویج فرهنگ پژوهش و کشف در منطقه عمل کند.

وی بر اساس مشاهدات میدانی و توضیحات ارائه شده توسط مسئولین رصدخانه، بر لزوم تسهیل امور اداری و تأمین زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در بخش دسترسی‌ها و تجهیزات جانبی، تأکید کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای تعمیر و توسعه این رصد خانه را پیگیری خواهم کرد.

فرماندار تنگستان: رصدخانه گورک سادات نیازمند توجه ویژه است

فرماندار تنگستان همچنین خواستار شد تا رصدخانه دامنه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود را گسترش دهد و تعامل مستمر خود را با مدارس و مراکز آموزش عالی منطقه حفظ کند تا دانش‌آموزان و جوانان بتوانند به صورت عملی با مفاهیم نجوم آشنا شوند.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت این مرکز برای برگزاری کارگاه‌های علمی هدفمند استفاده شود تا اشتیاق عمومی نسبت به علوم پایه افزایش یابد و استعدادهای منطقه شناسایی شند.

این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت تجهیزات، زیرساخت‌ها و برنامه‌های آتی این مرکز علمی صورت پذیرفت.

کد خبر 6678952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها