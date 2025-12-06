  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

شکارچی غیرمجاز در دشتستان دستگیر شد

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر از دستگیری شکارچی غیرمجاز به همراه یک قبضه سلاح جنگی فاقد مجوز وهمراه یک لاشه بزکوهی در بخش بوشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده گفت: در پی چند روز رصد و پایش مستمر منطقه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست متوجه تردد مشکوک گروهی از شکارچیان در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع کوه سیاه بخش بوشکان شدند.

وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال حمل سلاح غیرمجاز، تیم‌های گشت به صورت نامحسوس مسیرهای منتهی به زیستگاه‌های حساس را تحت کنترل قرار دادند.

کامبیز عبدالهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان در تکمیل این خبر گفت: در جریان این عملیات، مأموران موفق شدند یک نفر از گروه متخلفین را که پس از اقدام به شکار در حال بازگشت بود دستگیر کنند. در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح جنگی فاقد هرگونه مجوز قانونی، تعدادی فشنگ، دوربین چشمی و لاشه یک بزکوهی از گونه‌های جانوری حمایت شده ملی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

