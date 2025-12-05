روانبخش: نسل نوجوان پیشتاز مسیر تعالی ایران در عرصه دانش است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم روانبخش بعدازظهر جمعه در آئین تجلیل از برگزیدگان یازدهمین جشنواره خوارزمی استان قم که در سالن اجتماعات اردوگاه دانشآموزی ۱۵ خرداد برگزار شد، با اشاره به نقش مهم علم در شکوفایی جوامع گفت: علم در حقیقت محور اقتدار ملتهاست و نوجوانان پژوهشگر امروز، فرمانروایان فردای این عرصه خواهند بود.
وی با بیان اینکه ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر چالشها و دشمنیها حاصل توانمندی علمی کشور است، افزود: آنچه ایران را در تراز کشورهای پیشرو قرار داده، اتکا به دانش بومی و تلاش نسل جوان است. به اعتقاد او، مسیر پیشرفت ایران با تکیه بر توان علمی روشن است و نوجوانان خوارزمی بخش مهمی از این پیشگامی را به دوش میکشند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبدیل ایران به الگوی سالم و الهامبخش برای جهان اظهار داشت: امروز جوامع نیازمند الگوی جامع دینی، اخلاقی و علمی هستند و حقیقت، هرچند پنهان شود، آشکار خواهد شد.
وی ادامه داد: نسل پژوهشگر نوجوان، میراثدار راه دانشمندانی است که با تعهد و مجاهدت علمی، پرچم پیشرفت این سرزمین را برافراشتهاند.
روانبخش با اشاره به جایگاه ویژه قم در عرصههای فرهنگی، علمی و دینی، ایجاد الگوهای موفق در حوزههای مختلف را ضرورت امروز استان دانست و تصریح کرد: قم باید در معنویت، اخلاق، پژوهش، نشاط اجتماعی، مقاومت و روحیه انقلابی الگو باشد.
وی ادامه داد: رسیدن به قلههای علمی و تربیتی نیازمند اراده و تلاش است و نوجوانان مستعد میتوانند مفسران حقیقی این خواستن و حرکت رو به تعالی باشند.
