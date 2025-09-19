خبرگزاری مهر – گروه استانها: در روزها و هفتههای اخیر، افزایش نامتعارف قیمت گوشت مرغ در استان کرمانشاه به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها و فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئلهای که نه تنها سفره مردم را تحتتأثیر مستقیم قرار داده بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی گستردهای نیز به همراه داشته است. مرغ که همواره به عنوان یکی از اصلیترین اقلام پروتئینی در سبد غذایی خانوادههای ایرانی جایگاه ویژهای داشته، حالا به کالایی بدل شده که بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه برای خرید آن با مشکلات جدی مواجه هستند. تغییرات پیاپی در قیمتها، نوسانات شدید بازار و نبود ثبات در عرضه، شرایطی را ایجاد کرده که اعتماد عمومی به ساماندهی بازار نیز تا حد زیادی تضعیف شده است.
کارشناسان دلایل متعددی را برای این افزایش قیمت غیرمنتظره برمیشمرند. از یک سو، کمبود نهادههای دامی و افزایش بهای خوراک مرغ از جمله ذرت و سویا باعث بالا رفتن هزینه تولید در واحدهای مرغداری شده است. بسیاری از مرغداران در گفتوگو با رسانهها عنوان کردهاند که تأمین نهادهها بهصورت منظم انجام نمیشود و همین مسئله آنان را مجبور میسازد نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد با قیمتی چند برابر خریداری کنند؛ هزینهای که در نهایت به دوش مصرفکننده نهایی منتقل میشود. از سوی دیگر، گرانی حاملهای انرژی، هزینههای بالای نگهداری و همچنین مشکلات تأمین نقدینگی از بانکها موجب شده که تولیدکنندگان انگیزه کافی برای افزایش ظرفیت تولید نداشته باشند.
در کنار این عوامل، برخی نابسامانیها در نظام توزیع و عرضه نیز نقش مهمی در شکلگیری این شرایط ایفا کرده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که در برخی فروشگاهها مرغ با قیمتهایی متفاوت عرضه میشود؛ به گونهای که فاصله قیمت بین درب مرغداری و بازار مصرفکننده نهایی در مواردی به چند ده هزار تومان میرسد. همین اختلاف قیمت زمینهساز سودجویی برخی واسطهها شده و موجب شده تا بازار مرغ از مسیر منطقی خارج گردد. این در حالی است که مسئولان دولتی بارها بر لزوم نظارت جدی بر شبکه توزیع و برخورد با متخلفان تأکید کردهاند اما همچنان شکاف قیمتی به شکل ملموسی در سطح بازار وجود دارد.
افزایش بیسابقه قیمت مرغ، زندگی روزمره مردم کرمانشاه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خانوادهها در مصاحبههای خود با رسانهها ابراز کردهاند که خرید مرغ به عنوان یک ماده غذایی اصلی برایشان به سختی امکانپذیر است و ناچار به کاهش میزان مصرف یا جایگزینی با دیگر مواد غذایی کمکیفیتتر شدهاند. این تغییر الگوی مصرف نه تنها سلامت جامعه را تهدید میکند بلکه از منظر اقتصادی نیز فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارها وارد میسازد. به ویژه اقشار کارگری و کمدرآمد که پیش از این نیز با مشکلات معیشتی مواجه بودند، اکنون بیش از دیگران بار این افزایش قیمت را به دوش میکشند.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که بخشی از افزایش قیمت مرغ ناشی از نبود برنامهریزی بلندمدت در حوزه کشاورزی و دامپروری است. به اعتقاد آنان، وابستگی بیش از حد به واردات نهادهها، ضعف در حمایتهای بیمهای و بانکی از مرغداران و نبود زیرساختهای کافی برای تولید پایدار موجب شده که هر شوک کوچک در بازار جهانی یا داخلی، بلافاصله به شکل جهش قیمتی در بازار داخلی خود را نشان دهد.
در چنین شرایطی، انتظارات عمومی از دستگاههای اجرایی، نظارتی و تصمیمگیرندگان بیش از پیش افزایش یافته است. مردم خواهان آن هستند که با اتخاذ تدابیر جدی و فوری، ثبات به بازار مرغ بازگردد و امنیت غذایی به عنوان یکی از شاخصهای مهم رفاه اجتماعی تضمین شود. افزایش نامتعارف قیمت گوشت مرغ در کرمانشاه تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه چالشی اجتماعی و معیشتی است که نیازمند همکاری همهجانبه مسئولان و مشارکت تولیدکنندگان برای بازگشت آرامش به بازار است.
گلایه کرمانشاهیها از جهش ۴۰ درصدی قیمت مرغ
یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عرض تنها یک هفته شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مرغ در کرمانشاه بودیم؛ موضوعی که فشار سنگینی را بر خانوادهها وارد کرده است. مرغ به عنوان یک کالای مصرفی روزانه برای اغلب مردم، دیگر بهراحتی در سبد غذایی قرار نمیگیرد و بسیاری از خانوادهها برای خرید آن دچار مشکل شدهاند.
وی با اشاره به نبود شفافیت در روند تولید و عرضه مرغ افزود: مشکل اصلی این است که هیچکس دقیق توضیح نمیدهد علت واقعی افزایش قیمتها چیست. از یک طرف گفته میشود نهادهها گران شده، از طرف دیگر مرغداران از کمبود حمایتها میگویند و در نهایت مردم هستند که باید هزینه همه این نابسامانیها را پرداخت کنند.
این شهروند کرمانشاهی با انتقاد از نقش واسطهها و دلالان در بازار مرغ تصریح کرد: آنچه امروز در بازار دیده میشود نشان میدهد که دلالان و واسطهها بیشترین سود را میبرند و عملاً بازار به دست آنها افتاده است. در حالی که مرغ از مرغداری با یک قیمت مشخص خارج میشود، در بازار مصرف چند ده هزار تومان گرانتر به دست مردم میرسد و این اختلاف قیمت، نشاندهنده فعالیت گسترده واسطهها است.
وی تأکید کرد: از مسئولان انتظار داریم با اتخاذ تدابیر فوری، نظارت جدیتری بر زنجیره تولید تا عرضه داشته باشند. باید جلوی سودجویی دلالان گرفته شود و قیمت مرغ به صورت منطقی و ثابت نگه داشته شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.
این شهروند در پایان خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه بیش از هر چیز به شفافیت و صداقت در تصمیمگیری نیاز دارند. اگر واقعاً مشکل در نهادهها یا تولید است، باید توضیح داده شود و اگر پای دلالان در میان است، لازم است برخورد قاطع صورت گیرد. ما انتظار داریم مسئولان برای ثبات قیمت مرغ برنامهای جدی و پایدار ارائه دهند.
شفافیت در عرضه نهاده و توزیع، عامل اصلی گرانی مرغ است
یکی از مرغداران کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات تأمین نهادههای دامی اظهار کرد: عرضه نهادههای دامی بهصورت منظم و با برنامه انجام نمیشود. همین موضوع باعث میشود که در برخی مواقع ما مرغداران مجبور به تهیه نهادهها از بازار آزاد شویم که طبیعتاً با قیمتهای بسیار بالاتری خریداری میشود. این هزینههای اضافی در نهایت بر قیمت تمامشده مرغ اثر میگذارد و مردم مجبور به پرداخت بهای بیشتری میشوند.
وی ادامه داد: اگر عرضه نهادههای دولتی در یک سامانه مشخص و شفاف صورت بگیرد، هم مرغداران و هم مردم میتوانند مشاهده کنند که چه میزان نهاده در چه زمانی و با چه قیمتی به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. این شفافیت نه تنها جلوی رانت و سوءاستفاده را میگیرد بلکه به ثبات بازار هم کمک خواهد کرد.
این مرغدار کرمانشاهی همچنین به مرحله بعدی زنجیره تولید یعنی کشتار و توزیع مرغ اشاره کرد و افزود: مرغ با یک قیمت مشخص از مرغداریها خارج میشود اما وقتی به بازار مصرف میرسد، افزایشهای زیادی در قیمت نهایی دیده میشود. این اختلاف قیمت قابل قبول نیست و نشان میدهد که حلقههای میانی زنجیره تولید تا عرضه بهدرستی کنترل نمیشوند.
وی تصریح کرد: اگر روند تولید تا عرضه شفافسازی شود، هر مرحله قیمتگذاری قابل رصد خواهد بود و امکان تخلف و افزایشهای غیرمنطقی از بین میرود. در این صورت، هم تولیدکننده متضرر نمیشود و هم مصرفکننده میتواند مرغ را با قیمت منطقی خریداری کند.
این مرغدار در پایان تأکید کرد: شفافیت و نظارت دقیق، کلید حل مشکلات بازار مرغ است. مسئولان باید هرچه سریعتر برای اجرای این روند اقدام کنند تا هم فشار از دوش مردم برداشته شود و هم تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه بیشتر به کار خود ادامه دهند.
عرضه گوشت و مرغ منجمد تنظیم بازار در نمایشگاه پاییزه کرمانشاه
کامران کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم کنترل قیمتها و حمایت از معیشت مردم، اظهار داشت: به منظور حفظ آرامش در بازار کالاهای اساسی بهویژه گوشت قرمز و مرغ منجمد، اقدامات ویژهای در نمایشگاه پاییزه کرمانشاه صورت گرفته است.
وی افزود: با پیگیری همکاران ستاد تنظیم بازار شهرستان کرمانشاه و هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و شبکه تعاون روستایی استان، روزانه و متناسب با تقاضای شهروندان مراجعهکننده به غرفههای روستابازار و اتحادیههای دامداران روستایی و عشایری، حوالههای توزیع گوشت قرمز و مرغ منجمد صادر میشود.
کریمی با تأکید بر نقش این اقدام در تنظیم بازار، ادامه داد: این روند علاوه بر پاسخ به نیاز فوری مردم، موجب تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ اقلام پروتئینی خواهد شد.
به گفته وی، شهروندان کرمانشاهی میتوانند برای تهیه گوشت قرمز و مرغ منجمد تنظیم بازاری به نمایشگاه پاییزه مراجعه کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: محل برگزاری این نمایشگاه، پارک شاهد در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کرمانشاه است و شهروندان میتوانند تا ۳۰ شهریورماه از خدمات و کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه بهرهمند شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، تلاش دارد با عرضه مستمر و کنترلشده اقلام اساسی، ضمن ایجاد آرامش در بازار، دسترسی مردم به کالاهای ضروری با قیمت مصوب را تسهیل کند.
رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه: قیمت مرغ در استان روند کاهشی دارد
سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تأمین و تولید مرغ در کشور اظهار کرد: طی هفتههای اخیر با برنامهریزیهای انجام شده، شاهد روند کاهشی قیمت مرغ در بازار کرمانشاه هستیم.
وی افزود: رفع موانع موجود در تأمین نهادههای دامی و برنامهریزی برای توزیع بهموقع آنها، از جمله اقداماتی بوده که نقش مهمی در افزایش تولید و کنترل بازار مرغ داشته است. به گفته کریمی، این روند با همراهی مجموعههای مختلف و تصمیمات کارگروه تنظیم بازار محقق شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: رصد مستمر بازار، افزایش جوجهریزی در واحدهای مرغداری، سپری شدن فصل گرما و اقدامات مشترک دستگاههای اجرایی و نظارتی همچون بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی و همچنین همراهی اتحادیه مرغداران از مهمترین عواملی بوده که زمینه کاهش قیمت مرغ در سطح استان را فراهم کرده است.
کریمی در تشریح آخرین وضعیت بازار مرغ در کرمانشاه گفت: طبق بررسیهای امروز، قیمت مرغ در درب مغازههای عرضهکننده ۱۲۵ هزار تومان و برای مصرفکننده ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان گزارش شده که نسبت به روزهای گذشته روند کاهشی محسوسی را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند تداوم همکاری همه دستگاهها و همراهی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است تا بازار مرغ در شرایط متعادل قرار گیرد و ثبات قیمتها حفظ شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر آن است تا با حمایت از مرغداران و افزایش ظرفیت تولید، ضمن تأمین نیاز استان، از نوسانات قیمتی جلوگیری شود و رفاه نسبی برای مردم فراهم گردد.
