به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیشگیری و کنترل ویروس آنفولانزا، کلاسهای درس مدارس ابتدایی استان مازندران فردا چهارشنبه ۳ دیماه بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
با توجه به مصوبه کمیته اضطرار ستاد مدیریت بحران استان و درخواست ستاد پیشگیری از شیوع ویروس آنفولانزا، تمامی کلاسهای آموزشی در مقاطع ابتدایی به شکل مجازی برگزار میشود. با این حال، امتحانات نهایی و آزمونهای پایان ترم مدارس متوسطه با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ادامه خواهد داشت.
این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال ویروس اتخاذ شده و از خانوادهها خواسته شده است ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، اطلاعیههای بعدی را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.
مازندران ۵۳۸ هزار دانش آموز دارد.
نظر شما