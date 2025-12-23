  1. استانها
کلاس‌های مدارس ابتدایی مازندران فردا غیرحضوری برگزار می‌شود

ساری - کلاس های درس مدارس ابتدایی استان مازندران در راستای پیشگیری و کنترل ویروس آنفولانزافردا چهارشنبه ۳ دی‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیشگیری و کنترل ویروس آنفولانزا، کلاس‌های درس مدارس ابتدایی استان مازندران فردا چهارشنبه ۳ دی‌ماه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با توجه به مصوبه کمیته اضطرار ستاد مدیریت بحران استان و درخواست ستاد پیشگیری از شیوع ویروس آنفولانزا، تمامی کلاس‌های آموزشی در مقاطع ابتدایی به شکل مجازی برگزار می‌شود. با این حال، امتحانات نهایی و آزمون‌های پایان ترم مدارس متوسطه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی ادامه خواهد داشت.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال ویروس اتخاذ شده و از خانواده‌ها خواسته شده است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اطلاعیه‌های بعدی را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

مازندران ۵۳۸ هزار دانش آموز دارد.

