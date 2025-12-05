به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، این اقدام در چارچوب مرحله پس از توافق آتشبس صورت میگیرد؛ توافقی که با میانجیگری آمریکا حاصل شد.
به گفته منابع یاد شده، این نهاد که با نام «شورای صلح» شناخته میشود و ریاست آن بر عهده دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا خواهد بود، مأموریت دارد به مدت دو سال با امکان تمدید بر روند بازسازی غزه نظارت کند. این طرح بخشی از ترتیبات گستردهتر برای مدیریت دوره پس از آتشبس و تضمین ثبات در منطقه به شمار میرود.
منابع یاد شده که به دلیل نداشتن مجوز رسمی نخواستند نامشان فاش شود، توضیح دادند که این شورا متشکل از حدود دوازده تن از سران کشورهای خاورمیانه و غرب خواهد بود؛ ترکیبی که نشاندهنده تمایل به ایجاد مدیریتی چندجانبه با تلفیق نفوذ منطقهای و حمایت بینالمللی است.
نشانههای تشکیل این نهاد در حالی آشکار میشود که تلاشهای گسترده جهانی برای حفظ آرامش میدانی، فراهمسازی شرایط بازسازی و رسیدگی به بحران انسانی در غزه ادامه دارد.
