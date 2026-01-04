«یک نبرد پس از دیگری» جایزه بهترین فیلم انجمن ملی منتقدان را هم برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن ملی منتقدان فیلم (NSFC)، «یک نبرد پس از نبرد دیگر» را به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد و علاوه بر آن جایزه بهترین کارگردانی برای پل توماس اندرسون، بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای تیانا تیلور و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بنیسیو دل تورو را به آن داد.

با این حال لئوناردو دی کاپریو، بازیگر نقش اصلی این فیلم در بخش بهترین بازیگر مرد نادیده گرفته شد و ایتن هاک برای بازی در نقش لورنز هارت در فیلم «ماه آبی» ساخته ریچارد لینکلیتر، این افتخار را از آن خود کرد. واگنر مورا برای «مامور مخفی» و مایکل بی. جردن برای «گناهکاران» نیز جایگاه‌های دوم و سوم را دریافت کردند.

این فیلم تاکنون توسط گروه‌های منتقد در سراسر آمریکا از جمله نیویورک، لس‌آنجلس، بوستون، شیکاگو، دالاس، فلوریدا، جورجیا، کانزاس سیتی، آستین، سانفرانسیسکو، سیاتل، سنت لوئیس و حتی تورنتو به عنوان بهترین فیلم انتخاب شده و با کسب این افتخار، به چهارمین فیلم تاریخ بدل شده که جوایز انجمن منتقدان لس‌آنجلس، انجمن منتقدان نیویورک، هیئت ملی نقد و انجمن ملی منتقدان فیلم را از آن خود کرده است. ۳ فیلم دیگر عبارتند از «فهرست شیندلر»، «محرمانه لس‌آنجلس» و «شبکه اجتماعی».

در مراسم دیشب، «مامور مخفی» و «گناهکاران» به ترتیب جوایز برتر بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و بهترین فیلمبرداری را به خانه بردند. از دیگر برگزیدگان NSFC می‌توان به «دوستان نامطلوب من: قسمت اول - آخرین پرواز در مسکو»، «فقط یک تصادف بود» و «لمس آشنا» اشاره کرد.

جاستین چانگ، رئیس انجمن ملی منتقدان فیلم، سال ۲۰۲۵ را سال فیلم‌های بسیار خوب دانست و آن را سالی بسیار پربار برای فیلم‌هایی درباره انقلاب و همبستگی خواند و در عین حال از آن به عنوان سالی دشوار برای روزنامه‌نگاری و فیلمسازی، یاد کرد. وی با نام بردن از فیلم‌های «یک نبرد پس از نبرد دیگر»، «مامور مخفی»، «یک تصادف ساده»، «دوستان نامطلوب من: قسمت اول - آخرین پرواز در مسکو» و «گناهکاران»، از تمام فیلم‌های درخشان دیگری که در میان برندگان و نایب‌قهرمانان این دوره جای داشتند تجلیل کرد.

انجمن ملی منتقدان فیلم (NSFC) یک سازمان منتقد فیلم آمریکایی است که برای سلیقه خاص خود شناخته می‌شود و جوایز سالانه آن یکی از معتبرترین جوایز آمریکاست. این انجمن سال ۱۹۶۶ توسط جو مورگنسترن و پائولین کیل تأسیس شد. جالب اینجاست که دلیل وجودی این گروه مقابله با نفوذ منتقد نیویورک تایمز باسلی کراوتر بود که از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۷، با اختلاف، پرخواننده‌ترین منتقد فیلم در آمریکا بود.

در طول سال‌ها انجمن ملی منتقدان فیلم برای حمایت از فیلم‌ها و اجراهایی که اغلب در جریان اصلی جای ندارند، شهرت پیدا کرده و بیشتر به فیلم‌های خارجی، تولیدات مستقل و دستاوردهای سینمایی نادیده گرفته شده توجه دارد.

فهرست کامل برندگان چنین است:

بهترین فیلم: «نبردی پس از دیگری»

در رده بعدی: «گناهکاران» / «مامور مخفی»

بهترین کارگردان: پل توماس اندرسون برای «نبردی پس از نبرد دیگر»

در رده بعدی: جعفر پناهی برای «یک تصادف ساده» / ریچارد لینکلیتر برای «ماه آبی» و «موج نو»

بهترین بازیگر زن: کاتلین چالفانت برای «لمس آشنا»

در رده بعدی: رز بیرن برای «اگر پا داشتم، لگدت می‌زدم» / رنات رینسوه برای «ارزش احساسی»

بهترین بازیگر زن مکمل: تیانا تیلور برای «نبردی پس از نبرد دیگر»

در رده بعدی: اینگا ایبسدوتر لیلاس برای «ارزش احساسی» / وونمی موساکو برای «گناهکاران»

بهترین بازیگر مرد: ایتن هاوک برای «ماه آبی»

در رده بعدی: واگنر مورا برای «مامور مخفی» / مایکل بی. جردن برای «گناهکاران»

بهترین بازیگر مرد مکمل: بنیسیو دل تورو برای «نبردی پس از نبرد دیگر»

در رده بعدی: دلروی لیندو برای «گناهکاران» / استلان اسکارشگورد برای «ارزش احساساتی»

بهترین فیلمنامه: جعفر پناهی برای «یک تصادف ساده»

در رده بعدی: رابرت کاپلو برای «ماه آبی» / کلبر مندوکا فیلیو برای «مامور مخفی»

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان: «مامور مخفی»

در رده بعدی: «یک تصادف ساده» / «ارزش احساساتی»

بهترین فیلم غیرداستانی: «دوستان نامطلوب من: قسمت اول - آخرین پرواز در مسکو»

در رده بعدی: «همسایه بی‌نقص» / «اورول: ۲+۲=۵»

بهترین فیلمبرداری: پاییز دورالد آرکاپاو برای «گناهکاران»

در رده بعدی: آلدولفو ولوسو برای «رویاهای قطار» / مایکل باومن برای «نبردی پس از دیگری»

بهترین فیلم تجربی: «حلقه صبحگاهی» (بسمه الشریف)

جایزه ویژه برای فیلمی که در انتظار توزیع در آمریکاست: «نقاط عطف» (لوکرسیا مارتل)