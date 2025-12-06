فولاد مبارکه اصفهان به خط انتقال آب خلیج فارس متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت فولاد مبارکه اصفهان صبح امروز به طور رسمی به خط انتقال آب دریا از خلیج فارس متصل شد.

این اتصال که بخشی از فاز اول پروژه ملی انتقال آب به فلات مرکزی ایران است، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های آماده خط یک (از بندرعباس تا سیرجان)، آب شیرین‌شده را به حجم اولیه ۳۰ میلیون مترمکعب در سال به این مجتمع عظیم صنعتی می‌رساند.

پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان که توسط شرکت تأمین آب صفه با سهامداری فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، پالایشگاه نفت اصفهان، اتاق بازرگانی و شهرداری اصفهان اجرا می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبی کشور است. فاز اول آن، مشابه اتصال موقت پالایشگاه اصفهان به همین خط، بر پایه مسیر سیرجان-اصفهان به طول حدود ۳۳۰ کیلومتر با پیشرفت ۷۵ درصدی بنا شده و هدفش شیرین‌سازی و انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال است که در فاز نخست ۳۰ میلیون مترمکعب اولیه به فولاد مبارکه اختصاص می‌یابد.

این اتصال که با هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومانب انجام شد، وابستگی فولاد مبارکه به منابع داخلی مانند زاینده‌رود را کاهش می‌دهد و امکان استفاده چندباره از آب با بازچرخانی) را فراهم می‌کند. در مراحل بعدی، ذوب‌آهن و صنایع جنوب اصفهان نیز بهره‌مند خواهند شد. ‌