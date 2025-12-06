زرندی: فولاد مبارکه به آب پایدار ۴۰ میلیون مترمکعبی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرندی صبح شنبه پس از آئین اتصال رسمی فولاد مبارکه به فاز اول انتقال آب دریا (خلیج فارس) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز ۴۰ میلیون مترمکعب آب در لوله‌ها جاری است در حالی که نیار فولاد مبارکه ۳۰ میلیون مترمکعب است اما ظرفیت قرارداد فعلی ۷۰ میلیون مترمکعب در سال است که تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب قابل افزایش خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه ۸۰۰ کیلومتری یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور بوده، افزود: فولاد مبارکه برای تحقق این پروژه علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم هشت تا ۹ هزار میلیارد تومان، یک میلیارد تومان ورق فولادی مورد نیاز را نیز در قالب تسهیلات LC بدون سود سه‌ساله تأمین کرد.

مدیرعامل فولاد مبارکه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره قیمت تمام‌شده آب گفت: هزینه شیرین‌سازی (نمک‌زدایی) حدود ۰/۶ سنت و هزینه انتقال بین ۱/۵ تا سه دلار به ازای هر مترمکعب است.

زرندی خاطرنشان کرد: آب دریا ارزان نیست اما در شرایطی که بین تعطیلی تولید و ادامه فعالیت قرار داشتیم، تنها گزینه ممکن همین بود.

وی با اشاره به حذف کامل برداشت مکمل از زاینده‌رود تأکید کرد: تا پیش از این، بخش قابل توجهی از مابه‌التفاوت نیازمان را در زمان رهاسازی آب زاینده‌رود تأمین می‌کردیم اما امسال این امکان به کمترین مقدار ممکن رسید.

مدیرعامل فولاد مبارکه در پاسخ به خبرنگاری گفت: افزایش هزینه آب در کوتاه‌مدت بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر دارد اما با کنترل دقیق مصرف و ایجاد بازار متشکل آب، این هزینه را مدیریت خواهیم کرد.

آخرین وضعیت فاز دوم انتقال آب دریا به اصفهان

زرندی به مطالعات خط دوم انتقال آب از دریای عمان اشاره کرد و گفت: دانشگاه اصفهان در حال بررسی مجدد مسیرها با تمرکز بر توجیه اقتصادی و نرخ بازگشت سرمایه است. پس از تثبیت کامل خط فعلی، خط دوم نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در استان اصفهان طرح توسعه جدید و کلنگ‌زنی تازه نخواهیم داشت اما هم اینک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان طرح در حال اجرا داریم از جمله نورد گرم ۲ که بزرگ‌ترین پروژه صنعتی کشور است اما توسعه‌های آینده را در مناطقی اجرا می‌کنیم که دسترسی به آب دریا راحت‌تر و چالش‌های زیست‌محیطی کمتری داشته باشد.

زرندی طراحی خط را یکی از نقاط قوت پروژه دانست و گفت: ۵۳۰ کیلومتر از مسیر به صورت ثقلی و بدون نیاز به پمپاژ طراحی شده که مصرف برق را ۸۰ مگاوات کاهش داده است.

وی در خصوص بحران‌های انرژی نیز اظهار کرد: با اضافه شدن ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق داخلی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ مشکل جدی در تأمین برق نخواهیم داشت و تولید را در سطح بالا حفظ می‌کنیم.