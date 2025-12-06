به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش رویترز، قیمت نفت روز جمعه حدود یک درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح طی دو هفته گذشته رسید. خوشبینی بازار به احتمال کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده، همراه با تشدید بیثباتیهای ژئوپولیتیکی که میتواند عرضه نفت روسیه و ونزوئلا را محدود کند، از این رشد حمایت کرده است.
بهای هر بشکه نفت برنت با ۴۹ سنت معادل ۰.۷۷ درصد افزایش به ۶۳ دلار و ۷۵ سنت رسید. نفت وستتگزاس اینترمدیت نیز با رشد ۴۱ سنتی (۰.۶۹ درصد) در سطح ۶۰ دلار و ۸ سنت معامله شد. هر دو شاخص اکنون در بالاترین قیمت خود از ۱۸ نوامبر قرار گرفتهاند.
نفت برنت طی هفته گذشته حدود یک درصد و نفت آمریکا نزدیک به سه درصد رشد قیمت داشتهاند و برای دومین هفته پیاپی روند صعودی ثبت کردهاند.
پس از انتشار گزارش تورم آمریکا، سرمایهگذاران اکنون احتمال میدهند فدرال رزرو در اجلاس ۹ و ۱۰ دسامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. افزایش متوسط هزینهکرد مصرفکنندگان در سپتامبر نیز نشان میدهد رشد اقتصاد آمریکا در پایان سهماهه سوم آهستهتر شده؛ امری که ناشی از ضعف بازار کار و فشار هزینههای زندگی بر تقاضاست.
در حوزه تجارت جهانی، مقامهای ارشد چین و آمریکا در گفتوگویی تلفنی درباره دستیابی به توافقی برای پایان جنگ تجاری رایزنی کردهاند. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده با رهبران مکزیک و کانادا درباره مسائل تجاری گفتوگو خواهد کرد. هرگونه کاهش تنش بین آمریکا و شرکای تجاری میتواند بهبود رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای انرژی را بهدنبال داشته باشد.
همزمان، نگاه بازار همچنان به تحولات روسیه و ونزوئلا دوخته شده تا مشخص شود عرضه نفت این دو تولیدکننده تحریمشده در هفتههای پیشرو چه مسیری را طی خواهد کرد.
