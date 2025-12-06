افزایش طلا و رکورد تازه نقره با رشد احتمال کاهش نرخ بهره

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه تحت تأثیر افزایش احتمال کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو رشد کرد، هرچند در آخرین معاملات روزانه اندکی پایین آمد. نقره نیز با جهشی تازه به رکورد جدیدی در سال جاری رسید.

هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی در سطح ۴۱۹۷ دلار و ۷۸ سنت قرار گرفت. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افت جزئی ۰.۰۱ درصد به ۴۲۴۳ دلار رسید. کاهش ارزش دلار و افزایش احتمال تصمیم انبساطی بانک مرکزی آمریکا همچنان مهم‌ترین عوامل حمایتی بازار طلا هستند.

بر اساس داده‌های اقتصادی آمریکا، شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف‌کننده در سپتامبر ۰.۳ درصد رشد کرده و نرخ سالانه آن به ۲.۸ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که اندکی کمتر از ۲.۹ درصد ماه اوت است. اظهارنظرهای اخیر مقامات فدرال رزرو نیز انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و اکنون بازارها حدود ۸۷.۲ درصد احتمال می‌دهند در نشست ۹ و ۱۰ دسامبر نرخ بهره ۲۵ واحد کاهش یابد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت طلا در سال جاری میلادی بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار و در سال آینده میان ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار نوسان کند. با این حال، در هفته اخیر تقاضای فیزیکی طلا در هند و چین با کاهش مواجه شده است.

در این میان، نقره با افزایش ۲.۷۲ درصدی به ۵۹ دلار و ۵ سنت رسیده و طی یک هفته چهار درصد رشد کرده است. این فلز تا رکورد ۵۹ دلار و ۳۲ سنت نیز بالا رفته بود. ارزش نقره از ابتدای سال تاکنون به‌دلیل کمبود عرضه و قرار گرفتن در فهرست مواد معدنی حساس آمریکا حدود ۹۸ درصد رشد داشته است.

پلاتین نیز با افت ۰.۱۵ درصدی در سطح ۱۶۴۳ دلار و ۶۱ سنت معامله می‌شود.