ثبات قیمت جهانی طلا در انتظار تصمیم فدرال رزرو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا که در معاملات روز پنج‌شنبه بیش از یک‌درصد افت کرده بود، امروز در محدوده ثابتی قرار دارد. تاجران در حال ارزیابی احتمال کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه دسامبر هستند.

قیمت هر اونس طلا با ۰.۳۰ درصد کاهش به ۴۰۶۵ دلار و ۱۴ سنت رسید و معاملات آتی در بازار کامکس نیویورک با رشد ۰.۵۰ درصدی به ۴۱۱۶ دلار رسید.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اعلام کرد بانک مرکزی آمریکا می‌تواند بدون لطمه زدن به هدف تورمی، نرخ بهره را کاهش دهد.

احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو به ۷۴ درصد رسیده است، در حالی‌که این رقم روز گذشته تنها ۴۰ درصد بود. همزمان، گزارش اشتغال آمریکا تصویر ضدونقیضی از اقتصاد نشان داده؛ اشتغال در بخش غیرکشاورزی ۱۱۹ هزار نفر رشد داشته اما نرخ بیکاری به بالاترین سطح چهار سال گذشته رسیده است.

در شرایط نرخ پایین بهره، طلا به‌عنوان سرمایه‌ای غیر سودده معمولاً عملکرد مطلوب‌تری دارد. با این حال، برخی اعضای فدرال رزرو بر حفظ نرخ‌های فعلی تأکید دارند.

رشد شاخص‌های اصلی وال‌استریت نیز تحت‌تأثیر احتمال کاهش نرخ بهره ادامه دارد، در حالی‌که تقاضای فیزیکی طلا در بازارهای آسیایی طی هفته گذشته ضعیف بوده است.

در میان سایر فلزات گران‌بها، نقره با افت ۰.۷۹ درصدی به ۵۰ دلار و ۵۶ سنت و پلاتین با افزایش ۰.۲۰ درصدی به ۱۵۲۱ دلار و ۴۸ سنت رسید.