جهش طلا و رکوردشکنی نقره زیر سایه انتظار کاهش نرخ بهره آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات امروز به بالاترین رقم طی دو هفته اخیر رسیده است. تشدید گمانهزنیها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اجلاس ماه آینده، تقاضا برای طلا را بهعنوان یک دارایی غیرسودده افزایش داده است. در همین حال، نقره نیز یک رکورد جدید تاریخی را به ثبت رسانده است.
قیمت هر اونس طلا با رشد ۱.۹۷ درصدی به ۴۲۳۹ دلار و ۴۴ سنت رسید. نرخ معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک نیز با افزایش ۱.۲۵ درصدی در سطح ۴۲۵۴ دلار و ۹۰ سنت قرار گرفت.
نقره با جهش ۶.۱ درصدی در معاملات روز جمعه به رکورد ۵۶ دلار و ۷۸ سنت رسید و طی یک ماه گذشته افزایش چشمگیر ۱۶.۶ درصدی را ثبت کرد.
بارت ملیک، رئیس استراتژی کالا در تیدی سکیوریتیز، اعلام کرد: «پیشبینی میشود اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۲۶ با شیب ملایم رشد کند و فدرال رزرو بهاحتمال زیاد نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که سرمایهگذاران بیشتری را به بازار طلا بازگردانده است.»
به طور معمول، طلا در محیط نرخ بهره پایین عملکرد قویتری دارد. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو از جمله کریستوفر والر و جان ویلیامز و همچنین دادههای اقتصادی ضعیف پس از تعطیلی اخیر دولت آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را افزایش داده است.
اکنون معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره در اجلاس دسامبر را ۸۷ درصد برآورد میکنند؛ این رقم هفته گذشته تنها ۵۰ درصد بود.
در بازار نقره، تحلیلگران میگویند تقویت شاخصهای تکنیکال طی هفته گذشته باعث جذب بیشتر معاملهگران به موقعیتهای خرید شده است.
در آسیا اما تقاضای فیزیکی برای طلا طی هفته گذشته ضعیف بوده است. قیمتهای بالا باعث کاهش خرید خرد در هند شده؛ حتی با وجود آغاز فصل مراسمهای عروسی. در چین نیز حذف معافیت مالیاتی برای خرید طلا، تمایل مصرفکنندگان را کاهش داده است.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با رشد ۶.۶۳ درصدی به ۵۷ دلار و ۱۶ سنت رسید و پلاتین نیز با افزایش ۳.۵۰ درصدی در سطح ۱۶۷۰ دلار و ۷۷ سنت معامله میشود.
