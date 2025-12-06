«ندای افتخار»؛ روایتگر تاریخ حماسی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بازی «ندای افتخار» به موضوع دفاع مقدس و جنگ هشت ساله ایران می‌پردازد. این بازی در بهار امسال منتشر شد و هم‌اکنون در حال به‌روزرسانی است. در ماه‌های اخیر تغییرات متعددی اعمال شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزودن فصل‌های داستانی جدید و تکمیل منوی بازی است.

منویاین بازی به گونه‌ای بازطراحی شد که کاربران به راحتی بتوانند عملکرد خود و سایر بازیکنان برتر را مشاهده کنند. همچنین در به‌روزرسانی‌های آینده فروشگاهی به بازی اضافه شده است. علاوه بر این‌ها، ابزارهای جدیدی مثل نوار ابزار در بالای صفحه قرار داده شده تا تجربه بازی کاربر بهینه‌تر شود.

آخرین به‌روزرسانی در نیمه دوم آبان ماه بود که در آن گویندگی فارسی به بازی اضافه شد. ابتدا فقط گیم‌پلی بازی ارائه شد اما به مرور فرصت همکاری با برخی افراد متخصص در زمینه گویندگی فراهم و بخش صوتی برای جذابیت بیشتر تکمیل شد. این ویژگی‌ها بازی را کاملاً سازگار با فرهنگ ایرانی کرده است.

محور اصلی بازی داستان جنگ تحمیلی و عملیات‌هایی است که در آن زمان اتفاق افتاده است. هدف سازندگان بازی این است که بخشی از تاریخ پرافتخار ایران را در قالب یک بازی موبایلی منتقل کنند. به ویژه اینکه در مارکت داخلی ایران تمرکز چندانی روی داستان‌پردازی نمی‌شود، به خصوص در بازی‌های موبایلی که از نظر فنی ایجاد داستان‌های پیچیده دشوارتر است. با این حال در این بازی سعی شده است تا ساختار متفاوتی ارائه شود که هم گیم‌پلی روان و متنوعی داشته باشد و هم داستان‌های تاریخی و حماسی دفاع مقدس را روایت کند.

یکی از فصل‌های بازی به عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر اختصاص داده شده است. این رویدادها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بازیکن بتواند در فضای جنگ آن زمان قرار بگیرد و ارتباط بیشتری با قهرمانان آن دوران پیدا کند. نسخه موبایلی این بازی هم اکنون در دسترس کاربران قرار گرفته است. این بازی برای این دوره از جشنواره بازی‌های رایانه‌ای شرکت داده شده است.