«رئیسعلی دلواری: نبرد با استعمار»؛ تجربه نبردهای حماسی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، بازی «رئیسعلی دلواری: نبرد با استعمار» به موضوع داستان نبرد های رئیسعلی دلواری در برابر نیروهای بریتانیایی می‌پردازد. بازیکن در این بازی به نوعی جنگ جهانی اول را در ایران تجربه می کند. او در نقش رئیسعلی دلواری، قهرمان ملی ایران در برابر حمله استعماری انگلیسی‌ها به دلوار ایستادگی کرده و از خاک وطن دفاع می‌کند. با شرکت در نبردهای حماسی، دشمنان را شکست می‌دهد و با ارتقا سلاح ها و یاران خود، در برابر موج حملات دشمن مقاومت می‌کند.

این بازی با روایت تاریخ جنگ جهانی اول در ایران، فصل‌ها و مراحل متنوع، گویش فارسی کاراکترها و گیم پلی مناسب تجربه‌ای سرگرم کننده را برای مخاطب ایجاد می‌کند.

بازی رئیسعلی دلواری پیش‌تر در جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر سال گذشته شرکت کرده بود و جایزه غزل زرین را دریافت کرد. امسال هم این بازی در جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر برای بخش «بهترین به‌روزرسانی بازی» شرکت داده شده است.

از ویژگی‌های اضافه‌شده می‌توان به امکان خرید سلاح‌های مختلف و آیتم‌های جنگی اشاره کرد. همچنین آیتم‌های کمکی، رویدادهای ساده مثل جوایز روزانه و مأموریت‌های متنوع جدید هم به بازی افزوده شده است.

قابلیت ثبت‌نام کاربران نیز اضافه شده تا تجربه بازیکنان بهتر و شخصی‌تر شود. نسخه اولیه‌ای که منتشر شده بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کرد، اما اکنون با انتشار این نسخه جدید، بازی بسیار بهتر و روان‌تر شده است.

قرار است در آینده‌ای نزدیک و در به روزرسانی جدیدتر این بازی بخش داستانی جدیدی اضافه شود که بر پایه داستان زندگی و نبردهای رئیسعلی دلواری طراحی شده است. این بخش داستانی علاوه بر گسترش خط روایی، گیم‌پلی بازی را نیز کامل‌تر خواهد کرد.

سه فصل کلی برای این قسمت طراحی شده است که فصل اول آن تمام شده و آماده انتشار است. فصل‌های بعدی در آینده‌ای نزدیک ارائه خواهد شد. این بازی مناسب گروه سنی بالای ۱۵ سال است.