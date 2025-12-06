به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عزتی رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر گفت: تاکنون ۵۰ هزار نفر در طرح حمایت از بیماران، توانسته‌اند از کمک هزینه‌های دارویی، درمانی و بستری هلال احمر استفاده کنند.

وی در ادامه بیان کرد: امسال هشتمین سال پروژه نذر خدمت بود. پروژه‌ای که چهار تا خدمت در سراسر کشور را به مردم ارائه می‌داد و تا الان در ۲۱ استان، ۳۹ شهرستان و ۸۰ روستا اجرا شده یا در حال اجراست. ما در پروژه نذر خدمت کاروان‌های سلامت را در مناطق شناسایی شده داریم. آموزش توانمندسازی مردم و بحث زیست محیطی و آبرسانی را داریم. همزمان تهیه توزیع بسته‌های معیشتی در بین مردم روستا که یکی از مهمترین پروژه‌های ما هست که در حال اجراست.

عزتی گفت: ما بانک امانات تجهیزات پزشکی در بیش از ۴۹۰ شعبه را داریم. بیماران می‌توانند به صورت رایگان این تجهیزات را بگیرند استفاده کرده و برگردانند. یکی از فعالیت‌های دیگر حمایت از بیماران نیازمند است که به آنها کمک هزینه‌های دارویی، بستری و درمانی می‌شود و به بیش از ۵۰ هزار نفر با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار کمک شده است.

وی ادامه داد: طرح نیابت هم برای حضور داوطلبان در منزل نیازمندان، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و خانه سالمندان در حال اجراست.