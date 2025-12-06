ثبت ۲۰ حادثه در استان تهران طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی، معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی هلال‌احمر استان تهران، طی یک هفته گذشته ۲۰ حادثه در حوزه‌های مختلف ثبت و توسط تیم‌های عملیاتی پوشش داده شده است.

وی با اشاره به تنوع حوادث افزود: از مجموع حوادث، ۷ مورد ترافیکی، ۹ مورد مراجعه حضوری، ۲ مورد مربوط به تجمعات انبوه، یک مورد حادثه کوهستان و یک مورد نیز فوریت پزشکی بوده است.

رضایی ادامه داد: در این حوادث، ۶۱ نفر مصدوم و ۶۲ نفر حادثه‌دیده گزارش شده‌اند که از این تعداد ۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شده و ۴۲ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران در خاتمه توضیح داد: برای پوشش این حوادث، ۲۷ تیم عملیاتی با به‌کارگیری ۱۱۱ نفر نیروی امدادی، ۹ دستگاه آمبولانس و ۴ دستگاه خودروی عملیاتی مشارکت داشتند.