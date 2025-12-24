  1. جامعه
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

«نذر خدمت»؛ اجرای طرحی ملی در ۲۱ استان از ابتدای ۱۴۰۴

امسال طرح «نذر خدمت» سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر که هشتمین سال خود را پشت سر می‌گذارد، در ۲۱ استان کشور اجرا شده یا در حال اجرا است و تا پایان سال ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عزتی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر درباره اجرای پروژه «نذر خدمت» گفت: این طرح با محوریت مناطق درگیر تنش‌های آبی و تغییرات اقلیمی در حال اجراست و شامل چهار خدمت اصلی است.

جواد عزتی افزود: در کاروان‌های سلامت، تیم‌های پزشکی شامل متخصصان، فوق‌تخصص‌ها، پرستاران و نیروهای پیراپزشکی به مناطق هدف اعزام می‌شوند تا ضمن ویزیت مردم، روند درمان بیماران نیازمند مراقبت‌های طولانی‌مدت را هدایت و پیگیری کنند.

عزتی با بیان اینکه اجرای برنامه نذر خدمت نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های سلامت و رفاه مشمولان ایفا می‌کند، ادامه داد: اغلب مناطق مشمول این طرح با کمبود جدی منابع آبی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو هستند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، طرح نذر خدمت در ۲۱ استان و ۳۶ شهرستان و روستاهای مختلف اجرا شده یا در حال اجراست و تا پایان سال ادامه دارد.

وی گفت: تمامی استان‌ها موظف‌اند مناطق تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی را شناسایی و برای ارائه خدمات داوطلبانه و حمایتی، برنامه‌ریزی کنند.

عزتی همچنین با اشاره به نقش کلیدی خیرین در پیشبرد این طرح بیان کرد: تمام فعالیت‌های نذر خدمت بر پایه مشارکت‌های مردمی و خیرخواهانه انجام می‌شود و کمک‌های مردمی در حوزه تأمین آب، دارو و خدمات درمانی ستون اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور از اجرای طرح «مرهم مهر» نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین داروهای مورد نیاز کاروان‌های سلامت طراحی شده است. در این طرح، بیماران نیازمند پس از شناسایی به مراکز درمانی معرفی و در صورت لزوم، از حمایت‌های مالی ویژه برای تأمین هزینه‌های درمان برخوردار می‌شوند.

