«نذر خدمت»؛ اجرای طرحی ملی در ۲۱ استان از ابتدای ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عزتی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر درباره اجرای پروژه «نذر خدمت» گفت: این طرح با محوریت مناطق درگیر تنش‌های آبی و تغییرات اقلیمی در حال اجراست و شامل چهار خدمت اصلی است.

جواد عزتی افزود: در کاروان‌های سلامت، تیم‌های پزشکی شامل متخصصان، فوق‌تخصص‌ها، پرستاران و نیروهای پیراپزشکی به مناطق هدف اعزام می‌شوند تا ضمن ویزیت مردم، روند درمان بیماران نیازمند مراقبت‌های طولانی‌مدت را هدایت و پیگیری کنند.

عزتی با بیان اینکه اجرای برنامه نذر خدمت نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های سلامت و رفاه مشمولان ایفا می‌کند، ادامه داد: اغلب مناطق مشمول این طرح با کمبود جدی منابع آبی و محدودیت دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو هستند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون، طرح نذر خدمت در ۲۱ استان و ۳۶ شهرستان و روستاهای مختلف اجرا شده یا در حال اجراست و تا پایان سال ادامه دارد.

وی گفت: تمامی استان‌ها موظف‌اند مناطق تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی را شناسایی و برای ارائه خدمات داوطلبانه و حمایتی، برنامه‌ریزی کنند.

عزتی همچنین با اشاره به نقش کلیدی خیرین در پیشبرد این طرح بیان کرد: تمام فعالیت‌های نذر خدمت بر پایه مشارکت‌های مردمی و خیرخواهانه انجام می‌شود و کمک‌های مردمی در حوزه تأمین آب، دارو و خدمات درمانی ستون اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور از اجرای طرح «مرهم مهر» نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین داروهای مورد نیاز کاروان‌های سلامت طراحی شده است. در این طرح، بیماران نیازمند پس از شناسایی به مراکز درمانی معرفی و در صورت لزوم، از حمایت‌های مالی ویژه برای تأمین هزینه‌های درمان برخوردار می‌شوند.