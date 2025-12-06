به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن روز دانشجو و هفته پژوهش، به همت مدیریت آموزش و پژوهش این مجموعه و به منظور ترویج فرهنگ مقاومت، تقویت هویت ملی و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقیق و پژوهش‌های مرتبط با تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برنامه بازدید رایگان برای دانشجویان و خانواده‌های محترم آنان را تدارک دیده است.

این طرح از ۱۸ تا ۲۷ آذرماه اجرا می‌شود و طی آن دانشجویان می‌توانند با حضور در موزه، ضمن بازدید از تالارهای مختلف، از اسناد، روایت‌ها و آثار ارزشمند دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌صورت رایگان بهره‌مند شوند.

همچنین در راستای غنا بخشیدن به این برنامه فرهنگی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اکران ویژه فیلم «اتاقک گِلی» روایتی هنرمندانه از عملیات مرصاد را برای دانشجویان در نظر گرفته است تا علاقه‌مندان ضمن بازدید، از این برنامه فرهنگی، آموزشی نیز بهره‌مند شوند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر رسالت خود در توسعه آگاهی تاریخی میان نسل جوان، این فرصت را فراهم کرده است تا دانشجویان در فضایی علمی، فرهنگی و الهام‌بخش، ارتباط عمیق‌تری با تاریخ مقاومت کشور برقرار کنند.

این مجموعه ملی در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و در روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۷ به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبروی پارک طالقانی پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.