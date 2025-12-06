غلامی: ۱۶ آذر میدان آزمون بصیرت و استقلال دانشگاه است

رمضان غلامی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، در گفتوگو با خبرنگار مهر، این روز را «نماد بیداری، استقلالطلبی و عزت دانشگاه ایرانی» دانست و تاکید کرد: «حوادث سال ۱۳۳۲ نشان داد دانشگاه هرگاه در برابر سلطهطلبی بیگانگان ایستاده، مسیر درست تاریخ شکل گرفته است.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب که دانشگاه را «قرارگاه مهم تولید فکر و پیشرفت کشور» معرفی کردهاند، افزود: ۱۶ آذر تنها یادآور یک حادثه تاریخی نیست؛ بلکه روزی است که نقش دانشگاه در استقلال ایران دوباره مرور میشود. همانطور که رهبری بارها تأکید کردهاند، مقابله با نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانه وظیفهای دائمی است و دانشجو در این مسیر نقش کلیدی دارد.
غلامی در واکنش به ادعای برخی جریانها مبنی بر کاهش بار سیاسی روز دانشجو اظهار داشت: این نگاه اشتباه است. رهبری بارها فرمودهاند که دانشجو باید سیاسی باشد اما سیاستزده نباشد. دانشگاه همچنان سنگر آرمانهای انقلاب است و ۱۶ آذر فرصتی برای بازخوانی همین حقیقت باقی مانده.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ضرورت «بصیرت» بهعنوان یکی از مفاهیم مورد تأکید رهبر انقلاب گفت: دانشجوی امروز اگر همراه با علم، بصیرت و آگاهی نداشته باشد، ممکن است به دام جریانهایی بیفتد که در پی تغییر هویت انقلاب هستند. رهبری همیشه جوان مؤمن و دانشجوی انقلابی را موتور حرکت آینده کشور معرفی کردهاند.
وی یکی از آسیبهای جدی جنبش دانشجویی را «شعارزدگی و غفلت از مسائل واقعی کشور» دانست و تأکید کرد: جنبش دانشجویی اصیل، بر عدالتخواهی، مبارزه با فساد و پیگیری مطالبات مردمی تمرکز دارد. رهبری بارها هشدار دادهاند که دانشجو نباید دنبالهرو جریانهای سیاسی بیرونی باشد، بلکه باید مستقل، آزاداندیش و حقیقتجو بماند.
غلامی در پایان با تبریک روز دانشجو گفت: دانشجویان باید قدر فرصت تحصیل را بدانند و در مسیر علم، اخلاق و استقلال فکری حرکت کنند. همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، آینده کشور در دست نسل جوان است و پیشرفت ایران بدون دانشجوی مؤمن، انقلابی و توانمند ممکن نیست.
