به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رحمانی صبح شنبه در جلسه بررسی و ارزیابی وضعیت بازار شهرستان دهلران با انتقاد از تداوم گرانی و گران‌فروشی در سطح شهرستان، این دو عامل را مهم‌ترین مشکل کنونی بازار عنوان کرد و گفت: مردم از افزایش قیمت برخی اقلام اساسی و مایحتاج عمومی به‌شدت ناراضی هستند و این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید در همه بخش‌ها نظارت باشد، افزود: میزان موفقیت در تنظیم بازار و ایجاد تعادل قیمت‌ها باید در رضایتمندی مردم مشخص شود.

فرمانده سپاه ناحیه دهلران تصریح کرد: تمام دستگاه‌های متولی تنظیم بازار موظف‌اند به‌طور کامل به وظایف خود عمل کنند و تا زمان ایجاد تعادل در قیمت‌ها، به صورت روزانه از بازار سرکشی داشته باشند.

سرهنگ رحمانی همچنین بر برخورد بازدارنده با محتکران و گران‌فروشان تأکید کرد و گفت که هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این حوزه مورد پذیرش نیست.