یوسفی: ۲ واحد نانوایی متخلف دهلران به تعزیرات معرفی شد

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف اصلی این بازرسی‌ها، اطمینان از رعایت دقیق استانداردهای بهداشتی و کیفی محصولات نانوایی و همچنین احقاق حقوق شهروندان است.

وی بیان داشت: بازرسان ما با تمرکز ویژه‌ای بر کیفیت نان، وزن چانه‌ها و رعایت بهداشت عمومی واحدهای پخت، به ارزیابی عملکرد نانوایان در دستور کار خود دارند.

یوسفی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم الزام قانونی نانوایان به رعایت دقیق ساعات پخت تعیین شده است تا مردم در ساعات مشخص بتوانند به راحتی به نان دسترسی داشته باشند.

وی افزود: متأسفانه، پس از ارزیابی‌های دقیق صورت گرفته، به دلیل عدم انطباق وزن چانه با استانداردها و همچنین سایر تخلفات مشاهده شده، برای ۲ واحد نانوایی پرونده تخلف تشکیل و مراتب جهت رسیدگی و برخورد قانونی به اداره محترم تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

یوسفی گفت: نظارت بر این حوزه، به دلیل اهمیت آن در تأمین نیازهای اساسی مردم، به صورت روزانه و مستمر ادامه خواهد داشت.

یوسفی ضمن تقدیر از فعالیت نانوایانی که با کیفیت و تعهد کار می‌کنند گفت: به سایر واحدهای صنفی توصیه می‌شود که برای جلوگیری از هرگونه برخوردهای قانونی، نکات بهداشتی و همچنین تعهدات مربوط به ساعات کار و وزن نان را به طور کامل رعایت کنند.