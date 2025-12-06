محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا اوایل روز دوشنبه جو نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است و پدیده غالب، مه رقیق یا غبار صبحگاهی به‌ویژه در مناطق جنوبی و ساحلی و نیز افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود.

به گفته وی، از اواخر روز یکشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود و سبب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط تا تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ، کاهش دما و وقوع مه پس از بارندگی در بیشتر نقاط استان خواهد شد.

سبزه‌زاری افزود: با توجه به شدت بارندگی طی روز چهارشنبه، وقوع آبگرفتگی معابر شهری، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و شهروندان باید نسبت به هشدارهای مدیریت بحران توجه ویژه داشته باشند.

وی، درباره دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته نیز گفت: گتوند با ۲۸.۶ درجه گرم‌ترین و ایذه با ۳.۹ درجه سردترین نقطه استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز در این مدت بیشینه ۲۶.۴ و کمینه ۱۱.۲ درجه سانتیگراد را به ثبت رسانده است.