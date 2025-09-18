کاهش محسوس دما و وزش بادهای موقت گردوغبار در خوزستان از فردا

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین پیشبینیهای هواشناسی، گفت: امروز ۲۷ شهریورماه، افزایش اندک یک تا دو درجهای دما در سراسر استان انتظار میرود.
و افزود: اما از فردا تا روز یکشنبه بهویژه در روز یکشنبه، روندی کاهشی و محسوس در دما را شاهد خواهیم بود.
سبزهزاری با اشاره به ایجاد شرایط ناپایدار جوی، بیان کرد: روزهای شنبه و یکشنبه بهویژه روز یکشنبه، رشد ابر در اغلب نقاط استان و همچنین وقوع رگبارهای نقطهای پراکنده در مناطق مرتفع استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت باد نیز اعلام کرد: از امروز تا اواسط هفته آینده، سرعت وزش باد در بخشهای غربی، جنوب غربی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
به گفته وی، این شرایط، وقوع خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی را بهویژه در ساعات بعدازظهر در این مناطق محتمل میسازد.
سبزهزاری همچنین افزود: آبهای شمال خلیج فارس در این روزها مواج خواهد بود.
وی به وضعیت دمایی شبانهروز گذشته اشاره کرد و گفت: بندر ماهشهر و بستان با ثبت دمای ۴۵.۴ درجه سانتیگراد، گرمترین و ایذه با دمای ۱۶.۶ درجه سانتیگراد، خنکترین نقاط استان بودند. همچنین اهواز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۴.۷ و کمینه دمای ۲۸.۵ درجه سانتیگراد رسید.
