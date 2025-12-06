به گزارش خبرنگار مهر، شماره دوم از دوره جدید مجله «دانستنی‌ها» با موضوع هوش مصنوعی منتشر شد.

در این شماره که با موضوع هوش مصنوعی منتشر شده است، خواننده با مرور بخش‌ها و مطالب مجله وارد دنیایی خیالی می‌شود و گویا سفری خیالی به سیاره هوش مصنوعی را تجربه می‌کند. به همین دلیل عنوان «زندگی در یک قاره جدید» و زیرعنوان «راهنمایی برای ورود به جهان هوش مصنوعی و درک تأثیر آن بر آینده بشر» برای روی جلد مجله انتخاب شده است.

دانستنی‌ها در ۵ بخش به موضوعات مختلف هوش مصنوعی می‌پردازد. بخش اول با عنوان «ورود به دنیای جدید» آشنایی با دنیای هوش مصنوعی است، بخش دوم با عنوان «کاوش در زندگی روزمره؛ بررسی اکوسیستم» به تأثیرات هوش مصنوعی در زندگی روزمره و کاربردهای آن اشاره دارد، بخش سوم با عنوان «مناطق پرخطر و ژئوپلتیک؛ میدان‌های نبرد» به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی می‌پردازد، بخش چهارم با عنوان «زیرساخت‌ها و منابع قدرت؛ ستون‌های نامرئی» تراشه‌ها و دلیل اهمیت‌ آنها در توسعه هوش مصنوعی را تشریح می‌کند و در فصل پنجم با عنوان «گفتگو با خدایان سیلیکونی؛ جایی که نقشه تمام می‌شود» به موضوع هوش مصنوعی عمومی، نقش کوانتوم در قدرتمند شدن هوش مصنوعی و آینده هوش مصنوعی می‌پردازد.

دومین شماره از مجله دانستنی‌ها در ۱۳۲ صفحه و با قیمت ۳۲۵ هزار تومان منتشر شده است.