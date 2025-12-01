به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلد چهارگانه فونکه با عنوان رنگ انتقام منتشر شد.

نشر افق رمان «رنگ انتقام» را از نویسنده نام‌آشنای ادبیات فانتزی نوجوان، کورنلیا فونکه، منتشر کرد. این کتاب جلد چهارم چهارگانه‌ فونکه و بازگشتی مهم به دنیای جوهر است.

دنیای جوهر فضایی تخیلی و ساخته ذهن است که ماجراهای کتاب‌های سیاه‌قلب، سیاه‌خون و سیاه‌مرگ در آنجا اتفاق می‌افتد. پس از ۱۵ سال، فونکه دوباره به سراغ مگی و مو در این مجموعه رفته تا هم سرنوشت آن‌ها را مشخص کند و هم بذر سؤال‌های جدیدی را در ذهن مخاطب بکارد.

نشر افق کتاب رنگ انتقام را با خرید حق انحصاری نشر اثر (کپی‌رایت) و با ترجمه کتایون سلطانی برای گروه سنی نوجوان و علاقه‌مندان به ژانر فانتزی منتشر کرده است.

این رمان با ترکیب تصویر و کلمه به بررسی این سوال می‌پردازد که «تصاویر قدرتمندترند یا کلمات؟». خواندن این اثر برای طرفداران رمان‌های پیشین کورنلیا فونکه شبیه ملاقات با دوستان قدیمی خوش‌آیند است.