توقیف و اعمال قانون ۹۳۴ دستگاه خودرو در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با ارائه بیش از ۱۷ هزار خدمت متنوع شامل شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات، گام‌های مؤثری در خدمت‌رسانی به شهروندان برداشت.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای طرح‌ها با حضور تیم‌های گشت پلیس راهور و با همکاری یگان‌های انتظامی در سطح استان اجرایی شد و ماموران نسبت به برخورد با رانندگان متخلف و هنجارشکن اقدام کردند.

وی افزود: در این رابطه ۷۲۷ دستگاه خودروی متخلف و حادثه ساز اعمال قانون و همچنین تعداد ۲۰۷ دستگاه خودرو متخلف حادثه ساز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ خسروی تصریح کرد: همچنین برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا یا مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی اجرایی شد که در این رابطه نیز تعداد ۳۷۸ وسیله نقلیه اعمال قانون و رفع نقص شدند و ضمناً ۱۹ راننده متخلف به مراجع قضائی معرفی گردیدند.

رئیس پلیس راهور استان خراسان جنوبی افزود: در اقدامی ارزشمند، از ۱۰۰ راننده قانونمند نیز با اهدای گل و کلاه ایمنی تقدیر شد تا فرهنگ رانندگی ایمن بیش از پیش ترویج یابد.