۵۳ راننده متخلف به مراجع قضائی خراسان جنوبی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح کنترل و برخورد با تخلفات رانندگان حادثه‌ساز و هنجارشکن در سطح استان خبر داد و افزود: در این راستا ۵۳ راننده متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی با ارائه بیش از ۱۹ هزار خدمت متنوع شامل شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات، گام‌های مؤثری در خدمت‌رسانی به شهروندان برداشت، افزود: همچنین طرح برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا یا مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی اجرایی شد.

وی بیان کرد: در راستای برخور با رانندگان متخلف و هنجارشکن، ۵۸۵ دستگاه خودروی متخلف و حادثه ساز اعمال قانون و همچنین تعداد ۴۲۶ دستگاه خودرو متخلف حادثه ساز توقیف و به پارکینگ متنقل شدند.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هفت هزار و ۴۶۴ وسیله نقلیه متخلف توقیف شدند، اظهار کرد: انجام این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در حفظ نظم و ایمنی ترافیکی و خدمت‌رسانی به مردم است.