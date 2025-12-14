  1. استانها
فوت کارگر جوان در برخورد تریلی با موتورسیکلت در خوسف

بیرجند- رئیس فوریت های پزشکی خوسف از فوت کارگر جوان در برخورد تریلی با موتورسیکلت در خوسف طی صبح امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشمولی صبح یکشنبه به رسانه‌ها گفت: ساعت ۶:۵۰ دقیقه صبح امروز تماسی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با موتور سیکلت در محور خور روبروی روستای فدشک به عوامل اورژانس شهرستان اعلام شد.

رئیس فوریت‌های پزشکی خوسف افزود: عوامل اورژانس به صحنه اعزام شدند که مشاهده شد متاسفانه در این حادثه دلخراش راکب موتور سیکلت که جوانی ۲۲ ساله و از اهالی روستای فدشک بوده که قصد رفتن به محل کار خود را داشته با تریلی برخورد و در دم جان باخت.

گفتنی است؛ علت حادثه توسط پلیس راه استان در دست بررسی است

