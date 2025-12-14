فوت کارگر جوان در برخورد تریلی با موتورسیکلت در خوسف

به گزارش خبرنگار مهر، مشمولی صبح یکشنبه به رسانه‌ها گفت: ساعت ۶:۵۰ دقیقه صبح امروز تماسی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با موتور سیکلت در محور خور روبروی روستای فدشک به عوامل اورژانس شهرستان اعلام شد.

رئیس فوریت‌های پزشکی خوسف افزود: عوامل اورژانس به صحنه اعزام شدند که مشاهده شد متاسفانه در این حادثه دلخراش راکب موتور سیکلت که جوانی ۲۲ ساله و از اهالی روستای فدشک بوده که قصد رفتن به محل کار خود را داشته با تریلی برخورد و در دم جان باخت.

گفتنی است؛ علت حادثه توسط پلیس راه استان در دست بررسی است