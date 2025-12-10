سرهنگ کاظم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع سرقت یکی از اولویتهای اساسی پلیس است، گفت: امنیت از نیازهای مهم جامعه است و وقوع هر سرقت میتواند احساس امنیت عمومی را تحتتأثیر قرار دهد.
وی افزود: پلیس آگاهی با اجرای گشتهای آشکار و پنهان، کنترل افراد سابقهدار، برخورد با سارقین و مالخرها، استفاده از تجهیزات هوشمند و پابندهای الکترونیکی و مطالبه تقویت زیرساختها از جمله نصب دوربینهای مداربسته، اقدامات مستمری را در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت انجام میدهد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری سرقتها در استان ۶ درصد کاهش داشته و ۶۴ درصد سرقتها نیز کشف شده است، افزود: همچنین میزان کشف نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش و دستگیری سارقین دو درصد رشد داشته است.
وی گفت: بیشترین سرقتها در استان شامل سرقت سایر اموال، اماکن خصوصی و محتویات داخل خودرو است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آمار سرقتها را تشکیل میدهد.
سرهنگ صادقی افزود: حدود ۵۳.۵ درصد سرقتها در شهر بیرجند و نزدیک به ۱۱ درصد در سه شهرستان دیگر استان رخ میدهد.
وی برخی عوامل مؤثر بر وقوع سرقت را نیز تشریح کرد و گفت: نبود پارکینگهای عمومی و خصوصی و پایین بودن ایمنی برخی خودروها از عوامل وقوع سرقت بهویژه در مناطق مشخص است. همچنین سهلانگاری مالکان در نگهداری اموال زمینه بروز سرقت را فراهم میکند.
سرهنگ صادقی با بیان اینکه از شهروندان خواستاریم طلا و اموال با ارزش را در معرض دید قرار ندهند و از گاوصندوقهای مطمئن استفاده کنند، گفت: همچنین هنگام ورود افراد غریبه به منزل نیز نظارت لازم انجام شود و از افراد مورد اعتماد یا دارای معرف برای انجام امور کمک گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به سرقت محصولات کشاورزی گفت: در فصل برداشت زرشک با توجه به افزایش قیمت، احتمال سرقت بیشتر میشود که تعدادی از سارقان شناسایی و دستگیر شدهاند اما با این حال مشارکت مردم در حفاظت از اموال کشاورزی ضروری است.
سرهنگ صادقی بیان کرد: پلیس بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی است و هدف ما ایجاد امنیت پایدار و آرامش برای شهروندان است.
