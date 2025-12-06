  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

فحّاشی و هتّاکی و تکفیرتراشی؛ در شأن مرید علی و آل علی نیست

فحّاشی و هتّاکی و تکفیرتراشی؛ در شأن مرید علی و آل علی نیست

مهدی جهاندار در واکنش به اتفاقات روزهای اخیر، شعر تازه‌ای با عنوان «غم دین خدا» برای امیرالمومنین (ع) سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مهدی جهاندار در واکنش به اتفاقات روزهای اخیر و مناظره‌ای که درباره نحوه شهادت حضرت زهرا(ع) بین حجت‌الاسلام حامد کاشانی و عبدالرحیم اردستانی سلیمانی در فضای مجازی برگزار شد، شعر تازه‌ای با عنوان «غم دین خدا» برای امیرالمومنین(ع) و شیعیان حضرت سروده است.

در ادامه شعر جهاندار را با هم می‌خوانیم؛

*

هرچند کسی هم‌پر و هم‌بال علی نیست

درجازده آن است که دنبال علی نیست

نقّال علی، پرده به جز حق نگشاید

افسانه و افسون‌زده، نقّال علی نیست

دین منطبق منطق و برهان و دلیل است

هر مدّعی اندازه‌ی غربال علی نیست

در معرکه‌ی مغلطه و سفسطه‌بازان

عمّار، دم از حق زند و لال علی نیست

فحّاشی و هتّاکی و تکفیرتراشی

در شأن مرید علی و آل علی نیست

جز تفرقه‌انداز و حکومت‌کنِ غدّار

امروزه کسی در پی جنجال علی نیست

یک سینه غم دین خدا داشت یدالله

افسوس کسی باخبر از حال علی نیست...

کد خبر 6679358
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها