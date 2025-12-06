به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار در واکنش به اتفاقات روزهای اخیر و مناظرهای که درباره نحوه شهادت حضرت زهرا(ع) بین حجتالاسلام حامد کاشانی و عبدالرحیم اردستانی سلیمانی در فضای مجازی برگزار شد، شعر تازهای با عنوان «غم دین خدا» برای امیرالمومنین(ع) و شیعیان حضرت سروده است.
در ادامه شعر جهاندار را با هم میخوانیم؛
*
هرچند کسی همپر و همبال علی نیست
درجازده آن است که دنبال علی نیست
نقّال علی، پرده به جز حق نگشاید
افسانه و افسونزده، نقّال علی نیست
دین منطبق منطق و برهان و دلیل است
هر مدّعی اندازهی غربال علی نیست
در معرکهی مغلطه و سفسطهبازان
عمّار، دم از حق زند و لال علی نیست
فحّاشی و هتّاکی و تکفیرتراشی
در شأن مرید علی و آل علی نیست
جز تفرقهانداز و حکومتکنِ غدّار
امروزه کسی در پی جنجال علی نیست
یک سینه غم دین خدا داشت یدالله
افسوس کسی باخبر از حال علی نیست...
