به گزارش خبرنگار مهر،‌ مهدی جهاندار در واکنش به اتفاقات روزهای اخیر و مناظره‌ای که درباره نحوه شهادت حضرت زهرا(ع) بین حجت‌الاسلام حامد کاشانی و عبدالرحیم اردستانی سلیمانی در فضای مجازی برگزار شد، شعر تازه‌ای با عنوان «غم دین خدا» برای امیرالمومنین(ع) و شیعیان حضرت سروده است.

در ادامه شعر جهاندار را با هم می‌خوانیم؛

*

هرچند کسی هم‌پر و هم‌بال علی نیست

درجازده آن است که دنبال علی نیست

نقّال علی، پرده به جز حق نگشاید

افسانه و افسون‌زده، نقّال علی نیست

دین منطبق منطق و برهان و دلیل است

هر مدّعی اندازه‌ی غربال علی نیست

در معرکه‌ی مغلطه و سفسطه‌بازان

عمّار، دم از حق زند و لال علی نیست

فحّاشی و هتّاکی و تکفیرتراشی

در شأن مرید علی و آل علی نیست

جز تفرقه‌انداز و حکومت‌کنِ غدّار

امروزه کسی در پی جنجال علی نیست

یک سینه غم دین خدا داشت یدالله

افسوس کسی باخبر از حال علی نیست...