۷ اثر از جنگ ۱۲روزه در دوره ششم جشنواره بسیج؛ ترویج فرهنگ شهید و شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین جشنواره فیلم کوتاه بسیج هنرمندان، امروز ۱۵ آذر در دانشگاه جامع انقلاب اسلامی برگزار شد.
این نشست رسانه ای با حضور آرش زینالخیری دبیر جشنواره و حامد شبخیز رئیس شورای سیاستگذاری همراه بود.
آرش زینالخیری در ابتدای نشست ضمن خوشامدگویی به حضار گفت: باعث خوشحالی ماست که هنرمندان همچنان این جشنواره را همراهی میکنند. خداراشکر که دوستان بسیجی ما، در مناطق کم برخوردار این امکان را داشتند که آثاری با موضوع ایثار و شهادت تولید کنند و امیدواریم که در اختتامیه و بعد از آن، این آثار اکران شوند.
وی درباره آثار تولید شده با موضوع جنگ ۱۲ روزه، افزود: ما در بخش داستانی آثار محدودی در مورد جنگ ۱۲ روزه داشتیم. به دلیل وقوع ناگهانی و پیشبینی نشده این اتفاق، ما در فراخوان چیزی را در اینباره لحاظ نکرده بودیم اما آثار محدودی به دستمان رسید که از آن استقبال کردیم. ۷ اثر با این موضوع تاکنون به دبیرخانه رسیده است. امیدواریم که در هفتمین جشنواره فیلم کوتاه بسیج، آثار بیشتری با موضوع جنگ ۱۲ روزه در این رویداد داشته باشیم.
زینالخیری در مورد جریانسازی سینمای بسیج، در سینمای بدنه کشور توضیح داد: اگر بخواهیم بگوییم که جشنواره بسیج سهم وسیعی در جریانسازی در سینمای بدنه کشور دارد، اینگونه نبوده است. اما با حضور ارگانهای همکاری مانند اوج، فارابی، حوزه هنری، سوره و ... یک جریان کلی را ایجاد کرده است که سازمان سینمایی بسیج هم در این مسیر همراه فیلمسازان است. البته نگاه جشنواره فیلم بسیج بسیار وسیعتر است و قصد دارد که طیف وسیعتری را درگیر کند.
وی در ادامه در راستای جلوگیری از همپوشانی این رویداد با دیگر رویدادهای مرتبط با فیلم کوتاه، مطرح کرد: اولین معضل دسترسی نداشتن عامه مخاطبان با آثار این جشنواره و حتی دیگر جشنوارههای مرتبط با فیلم کوتاه است. امیدواریم این موضوع توسط صداوسیما مورد توجه قرار بگیرد و آثار برجسته در این رویدادها، از طرف صداوسیما پخش شود. موضوع دیگر، مسئله فرهنگسازی است که توسط فیلم کوتاه اتفاق میافتد، اما بازهم به دلیل محدود بودن مخاطبان، این فرهنگسازی به شکل جامع صورت نمیگیرد. راهکار دیگر تبادل با مدارس و دانشگاهها است که آثار در مدارس و دانشگاهها اکران شود. کمبود سینما نیز در سراسر نقاط ایران نیز از چالشهای این موضوع است. در کل فکر میکنم موضوع همپوشانی خیلی مطرح نیست.
حامد شبخیز سخنران بعدی این نشست بود.
شبخیز بعد از تلاوت آیاتی از قرآن، بیان کرد: هدف اصلی سازمان بسیج هنرمندان، جذب، آموزش و سازماندهی است و در نهایت این چرخه به تولید محتوای ارزشی و انقلابی می انجامد. مأموریت ما در سازمان شبکهسازی و سازماندهی هنرمندان کشورمان است. به امید خدا، در سالهای بعدی، تغییرات اساسی در حوزه برگزاری جشنوارهها خواهیم داشت.
وی افزود: ما گستردهترین شبکه مردمی را در بسیج دیدیم. در کنار این شبکه گسترده، اقشار وظیفه خاصی دارند. جشنوارهها و رویدادهایی که توسط هیچ نهاد و وزارتخانهای برگزار نمیشود، توسط بسیج برگزار میشود. ما باید این جریانسازی را ادامه دهیم و فرهنگ شهید و شهادت را ترویج دهیم.
زینالخیری در پایان در مورد زمان برگزاری جشنواره، عنوان کرد: بنا بود که ۲۰ آذر اختتامیه این جشنواره برگزار شود که به دلیل مصادف بودن با روز مادر، اختتامیه به شامگاه ۲۶ آذر موکول شد.
