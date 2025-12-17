پایان ششمین جشنواره فیلم کوتاه بسیج؛ همه هنرمندان به نوعی بسیجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بسیج با حضور سردار حسین معروفی معاون هماهنگ‌کننده بسیج، محمد فیلی، سردار مقواساز، جلیل فرجاد، محمد گلریز، مهوش وقاری و هنرمندان و مسئولان این حوزه عصر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.

در آغاز این مراسم و پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان گفت: روایت ایثارها، ترویج شهادت و اسلام ناب، زمینه‌ای است که هنرمندان در آن فعالیت می‌کنند و هر کمکی که در سازمان بسیج هنرمندان بتوانیم برای تحقق این اهداف انجام می‌دهیم. از همه کسانی که حضور به‌هم رساندند از جمله هنرمندان و مسئولان تشکر می‌کنم.

دوست داشتم آثار هنرمندان ما از مرزهای کشور آغاز شود

پس از آن آرش زینال‌خیری دبیر ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بسیج با تشکر از سازمان بسیج هنرمندان و مسئولان آن مجموعه عنوان کرد: امیدوارم با حضور حامد شب‌خیز این سازمان به مسیر خودش به بهترین نحو ادامه دهد. ما پارسال فراخوان ششمین دوره جشنواره را منتشر کردیم و من بسیار دوست داشتم که آثار و هنرمندان ما از مرزهای کشور آغاز بشود و به پایتخت برسد. من خودم بزرگ‌شده شهرستانم و همیشه دغدغه آن را داشتم که هنرمندانی که با نبود امکانات و بودجه کار می‌کنند حمایت شوند. حدود هزار و دویست اثر از سراسر ایران دریافت شد و بیش از دویست و چهل اثر به دبیرخانه مرکزی رسید و امیدوارم در آینده شاهد برنامه‌های باشکوه‌تری باشیم. برنامه ما برای برگزاری اختتامیه در تابستان بود و به سبب جنگ به تأخیر افتاد. امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی برای سازمان بسیج هنرمندان و مهم‌تر از همه فرهنگ کشور بیفتد. هرکس که برای این کشور کار می‌کند یک بسیجی است و امیدوارم تا بسیجیان با کمک سینما بتوانند بهترین‌ها را برای مردم ما رقم بزنند؛ همچنانکه رهبر انقلاب فرمودند که من نیمه‌شب از خواب بر می‌خیزم و غصه فرهنگ این کشور را می‌خورم.

در ادامه سردار حسین معروفی معاون هماهنگ‌کننده بسیج با تشکر از حامد شب خیز و آرش زینال‌خیری گفت: آرش زینال‌خیری با دغدغه در عرصه‌های مختلف هنری همیشه فعال بوده است. خاضعانه از طرف مجموعه بسیج از شما که در این مراسم شرکت کردید ممنونم. هنر سینما بی‌شک یک هنر برتر است و چه در قاب سینما و چه در قاب تلویزیون همه با این هنر زندگی می‌کنند. ما چهل و هفت سال در سینما با هنرمندی شما هنرمندان جهت گرفته‌ایم، زندگی کرده‌ایم و اثر آن را در عرصه‌های مختلف دیده‌ایم. شما هنرمندان در طول دوران انقلاب جزو قشرهای مؤثر اصلی هستید. کار بزرگ شما هرگز برای ما سرگرمی نبود بلکه درس بود و درس است. شاید شما ما را نشناسید اما ما شما را خوب می‌شناسیم و شما در ذهن و قلب و رفتار و شجاعت ما مؤثر بوده‌اید. ما جهت‌دهی و تربیت، استحکام و بالابردن انگیزه‌ها را به زیبایی در هنر دیده‌ایم.

وی ادامه داد: من بی اغراق به سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی عشق می‌ورزم و آنها را دنبال می‌کنم و حتی برخی آثار را دوبار می‌بینم. این آثار چه از نظر اعتقادی، چه از نظر ملی و چه از منظر انقلابی بسیار مهم است. من از هشت سال جنگ تحمیلی هفت سال را در جبهه گذراندم و در آن دوران یکی از کانون‌هایی که وقتی به اهواز می‌رفتم به آن مراجعه می‌کردم سینما بود و اولین فیلمی که در آنجا دیدم فیلم «سفیر» ساخته فریبرز صالحی بود. زمانی که فیلم «موقعیت مهدی» ساخته شد، آن فیلم را به صورت خصوصی دیدم و بعد آن را در شهرهای مختلف اکران کردیم و آثار تربیتی آن را دیدیم. من شخصیت مالک اشتر را در کتاب‌ها مطالعه کرده بودم اما حقیقت مالک را با داریوش ارجمند در سریال «امام علی» شناختم. هنر انسان را حرکت می‌دهد و مجذوب می‌کند و ذهنش را برای پیشرفت پویا می‌کند.

نسخه شفابخش ما وحدت واقعی است

وی یادآور شد: امروز شاهد ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بسیج هستیم و از یکایک شما که برای این جشنواره زحمت کشیده‌اید، متشکرم. ما هیچ وقت غیرت هنرمندان‌مان را در جنگ ۱۲ روزه فراموش نمی‌کنیم. در جنگ ۱۲ روزه هنرمندان ما چه با نگاه اعتقادی، چه با نگاه انقلابی و چه با نگاه ملی در ایجاد وحدت تأثیر گذاشته‌اند تا اتحاد مقدس شکل بگیرد. تشویق مردم به حمایت از وطن و برگزاری خودجوش نمایش‌های خیابانی را فراموش نمی‌کنیم. ما برای سازمان بسیج هنرمندان و جامعه بزرگ هنرمندان ۲ موضوع را در دستور کار گذاشته‌ایم و نگاه ما به هنرمندان نه سیاسی است، نه قومی و نه مذهبی. نگاه ما نگاه دین، اهل بیت و انسانیت است.

سردار معروفی تصریح کرد: موضوع اول شبکه‌سازی برای همه این قشرِ مهم است؛ چه در سطح شهرستان و چه در سطح ملی. پانصد نفر را برای عرصه ملی برگزیده‌ایم، سیصد نفر را برای مجموعه شهرستان‌ها و صد نفر را در سطح شهرستان. اقدام دوم نیز تجلیل و تفقد است و داریوش ارجمند رئیس این هیئت تفقد و تجلیل خواهد بود. ما باید دست هنرمند را بگیریم و نه مچ او را و باید به او کمک کنیم. هنرمندان، مداحان، طلاب، اصحاب رسانه و ورزشکاران را در اولویت گذاشته‌ایم. پیشنهاد من این است که تولیدات هنری به سمت موضوع هوشمندی ملت ایران پیش برود. من هوشمندی این ملت را ثابت می‌کنم. در پیروزی انقلاب همه قشرهای مردم نقش داشتند. همه در تثبیت نظام، حفظ کردستان و جنگ هشت ساله نقش داشتند و پای کار آمدند. مردم جنگ را به نتیجه رساندند و بعد از جنگ هم در سازندگی و دانش هسته‌ای صاحب علم شدیم و ملت ایستادند. ملت ما در سال هشتاد و هشت تاریخ را تغییر داد و اگر نخبگان ما سکوت کنند مردم ما به طور مستقیم به رهبرشان متوسل می‌شوند. مردم ما زیر پیکر حاج قاسم تشییع نکردند بلکه ضجه زدند و دشمن در سال‌های مختلف هرچه تلاش کرد مردم با آنها همراه نشدند.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه مردم دست رد به سینه دشمن زدند. این مردم هوشمند هستند و هرگاه منافع ملی و آبرویشان در خطر باشد گرد هم جمع می‌شوند و از آن دفاع می‌کنند. ملت ما از مردم عصر امیرالمومنین (ع) و سیدالشهدا (ع) برتر بود. ملت ما اگر در زمان پیامبر بود تنگه احد را رها نمی‌کرد و اگر در صفین بود صلح را تحمیل نمی‌کرد. اگر ملت ما در کربلا بود تاریخ را تغییر می‌داد. این ملت تاریخ‌ساز است. شمایان که تولیدکننده آثار هنری هستید بدانید که نسخه شفابخش ما وحدت واقعی است. وجه متمایز ما با همه دنیا وحدت ماست. وحدت زمانی رخ می‌دهد که مثل حاج قاسم از خودمان عبور کنیم و مردم و خاکمان را ببینیم. در ذیل وحدت قدرت و در ذیل قدرت امنیت و در ذیل امنیت آرامش شکل می‌گیرد. همه شما بسیجی هستید خواه کارت داشته باشید یا نه. مهم عمل است و اندیشه زیبا عمل را زیبا می‌کند. فلسفه وجودی ما این است که تیر و ترکش به ما بخورد نه به مردم.

در ادامه با حضور سردار مقواساز معاون فرهنگی سازمان بسیج و آرش زینالی خیری مراسم تکریم خانواده شهدا برگزار و از خانواده شهید سعید قهاری‌سعید، شهید میثم رضوان‌پور و شهید محمدرضا زندی قدردانی شد.

پس از آن از هنرمندان سینما و تلویزیون آزیتا لاچینی، مهوش وقاری، محمد فیلی، هوشنگ توکلی، جلیل فرجاد، شیوا خسرومهر و بازیگر فیلم «بال پرواز» تجلیل شد.

در ادامه محمد گلریز خواننده سال‌های آغازین انقلاب اسلامی به اجرای موسیقی پرداخت.

در بخش بعدی مراسم داوران بخش نماهنگ؛ مهدی عظیمی، سعید قشقایی و شاهین رشیدی به همراه سردار مقواساز، آرش زینال‌خیری و حامد شب‌خیز از رتبه‌های برتر نماهنگ تجلیل کردند.

رتبه سوم بخش نماهنگ به نماهنگ «بانگ غیرت» ساخته ایمان هاشم‌پور از کهگیلویه و بویراحمد رسید.

رتبه دوم بخش نماهنگ به نماهنگ «سننتصر» ساخته امید مهرج از خوزستان تعلق گرفت.

و رتبه اول بخش نماهنگ به مهدی حافظیه برای نماهنگ «انتظار» از یزد رسید.

همچنین احکام داوران این بخش جشنواره توسط آرش زینال‌خیری به آنان تقدیم شد.

پس از آن با معرفی مهدی جعفری جوزانی، رحیم هاشمی و یوسف پناهی داوران بخش پویانمایی آثار برگزیده این بخش قرائت شدند.

رتبه سوم بخش پویانمایی به انیمیشن «نی لبک» به کارگردانی نسیم عینی از لرستان تعلق گرفت.

رتبه دوم بخش پویانمایی به ۲ انیمیشن «رؤیای کاغذی» به کارگردانی مهلا اسدی از خراسان شمالی و «ما» به کارگردانی فاطمه خدیور از همدان رسید.

و رتبه اول بخش پویانمایی به حسین حبیبی برای انیمیشن «قاصد برنجی» اهدا شد.

سینما از طریق فیلمنامه به ادبیات پیوند می‌خورد

در ادامه داوران بخش فیلمنامه‌نویسی؛ مریم پوریامین، آرین ابراهیمی‌نژاد و حسین عطارها در بیانیه‌ای بیان کردند: سینما از طریق فیلمنامه به ادبیات پیوند می‌خورد و ادبیات زبان مشترک انسان‌ها است. هنر و ادبیات می‌تواند به تعامل انسانی عمقی بیشتر ببخشد و این اعمال می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود. ششمین جشنواره فیلم کوتاه بسیج فرصتی فراهم آورد تا به خوانش آثارتان بنشینیم و از شفافیت آنها پرده برداریم. حضور زنان و دختران فیلمنامه‌نویس را مشاهده کردیم و بر همتشان درود فرستادیم. آفرین بر شما که مشعل خودباوری و دین باوری را در دنیای امروز برافراشته‌اید.

در این بخش، دیپلم افتخار بخش فیلمنامه به ۲ اثر «مؤذن اذن بده» ساخته فرامرز مهدوی از خراسان جنوبی و فیلمنامه «وقتی که مرد شدم» به نویسندگی محسن جهانی از خراسان رضوی رسید.

رتبه سوم بخش فیلمنامه به الهه میرحسینی برای اثر «پیرزن و سرباز» تعلق گرفت.

رتبه دوم بخش فیلمنامه به ۲ اثر «راهی که باید رفت» از حمید قائمی‌مهر و «آخرین پیکان» از ایمان داوری اهدا شد.

و رتبه اول بخش فیلمنامه به مینا جمشیدی از کهگیلویه و بویراحمد برای فیلمنامه «رها» رسید.

در ادامه احکام داوران این بخش توسط آرش زینال‌خیری ارائه شد.

پس از آن داوران بخش مستند محمد کرمی اللهی، محمد لارتی و امیر مهریزدان روی سن حضور یافتند.

لوح تقدیر این بخش به مستند «مهاجر» از امیر احمدپور رسید.

رتبه سوم بخش مستند به ۲ اثر «شهید مهاجر» از نادر فرجی از آذربایجان و «رزم در برف» به کارگردانی حسین علوی از آذربایجان اهدا شد.

رتبه دوم این بخش به مریم بیگی برای مستند «گلر» رسید.

و رتبه اول بخش مستند به مصطفی ملاحسینی برای فیلم «زخم زنخدان» تعلق گرفت.

همینطور داوران این بخش امیراطهر سهیلی را برای ساخت مستند «باران سیاه در چشمانم» شایسته جایزه ویژه دانستند.

سازمان بسیج هنرمندان نیز جایزه ویژه خود را به محمد رضایی برای مستند «کلاله» داد.

در ادامه احکام داوران بخش مستند به آنان اهدا شد.

پس از آن اتابک نادری، معین عارفی و آزیتا ترکاشوند به عنوان داوران بخش فیلم کوتاه داستانی ششمین جشنواره فیلم کوتاه بسیج معرفی شدند.

لوح تقدیر این بخش به فیلم «آزاده» از میثم باجلان و «چاکو» به کارگردانی مجید عیدان رسید.

رتبه سوم این بخش به جلال قیصی برای فیلم «پرچم» از کردستان و لیلا عدلی برای فیلمی از استان اردبیل اهدا شد.

رتبه دوم این بخش به روح الله جلالی طلب برای فیلم «پای پرواز» رسید.

و رتبه اول این بخش به الهام هادی نژاد برای فیلم کوتاه «تا صبح» از استان قم تعلق گرفت.

در ادامه آئین تقدیر از مسئولان سازمان بسیج هنرمندان در استان‌های مختلف برگزار شد.