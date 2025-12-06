به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین کوششی، عصر شنبه در دیدار اعضای اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآنی گلستان با آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولیفقیه در استان، با قدردانی از حضور فعال مجموعههای قرآنی استان اظهار کرد: مؤسسات قرآنی گلستان در مقایسه با بسیاری از استانها از پویایی، هماهنگی و کیفیت فعالیت بالاتری برخوردارند و این موفقیت حاصل مدیریت دقیق و مردمی این تشکلهاست.
وی با اشاره به مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: طبق مصوبهای که سالهاست ابلاغ شده، تمام دستگاههای فعال در حوزه قرآن از جمله تبلیغات اسلامی، اوقاف، ارشاد و دیگر نهادها باید فعالیتهای آموزشی خود را از مسیر مؤسسات قرآنی و از طریق اتحادیهها دنبال کنند؛ چراکه بدنه مردمی این مؤسسات بازوی اصلی اجرای برنامههای قرآنی کشور است.
قائممقام اتحادیه مؤسسات قرآن و عترت کشور با بیان اینکه فعالیتهای متعدد و پراکنده بدون استفاده از ظرفیت مؤسسات به نتیجه مطلوب نمیرسد، افزود: هیچ دستگاهی بهتنهایی قادر به اجرای برنامههای قرآنی نیست و همه نهادها باید مؤسسات را بهعنوان همکار و همراه اصلی خود بپذیرند.
کوششی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساختار جدید فعالیتهای قرآنی در کشور گفت: ۶ ماه پیش، بر اساس مصوبه شورای توسعه و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکیل شورای هماهنگی توسعه فعالیتهای قرآنی استانها بهصورت مستقل ابلاغ شد و محوریت این شورا در همه استانها بر عهده ائمه جمعه است.
وی خطاب به نماینده ولیفقیه در استان گلستان گفت: مهمترین نیاز امروز، تشکیل مستمر این شورا است تا دستگاهها، شخصیتهای حقیقی و حقوقی و اتحادیههای قرآنی کنار یکدیگر بنشینند، همفکری کنند و با ایجاد همافزایی، از پراکندگی و بخشینگری جلوگیری شود. این شورا میتواند جریان فعالیتهای قرآنی استان را هماهنگ، یکپارچه و مؤثر کند.
وی با بیان اینکه اتحادیه مؤسسات قرآن از نظر اقتصادی توان اجرای فعالیتهای درآمدزا را ندارد، افزود: حمایت مسئولان استان میتواند مشکلات مالی و ساختاری این اتحادیه را کاهش دهد و زمینه فعالیت مؤثرتر مجموعههای قرآنی را فراهم کند.
قائممقام اتحادیه در پایان ضمن تشکر از همراهی آیتالله نورمفیدی گفت: مؤسسات قرآنی گلستان بازوان شما در جبهه فرهنگی انقلاب هستند و هر تصمیمی که در این شورا اتخاذ شود، بهطور کامل اجرا خواهد شد.
