به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به شاخص‌های اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که از شدت آلودگی هوا در استان سمنان کاسته شده اما هنوز هم شاخص کیفیت هوای استان در منطقه سالم قرار ندارد.

سازمان هواشناسی در ایوانکی، سمنان، گرمسار، شاهرود و دامغان دارای ایستگاه سنجش آلودگی است که امروز شنبه، همه این ایستگاه‌ها شاخص زرد رنگ یا همان هوای قابل قبول را به نمایش گذاشته اند. شاخص هوا در ایوانکی ۸۴، در گرمسار ۹۲، در سمنان ۷۴، در دامغان ۶۱ و در شاهرود ۷۴ اعلام شده است در صورتی که باید این شاخص‌ها زیر ۵۰ باشند تا بتوان به آن هوا، پاکیزه و سالم اطلاق کرد.

هر چند بعد از یک ماه آلودگی شدید و افزایش ذرات و فلزات سنگین و سمی در هوای استان به خصوص نیمه غربی و صنعتی، همین وضعیت «قابل قبول» هم قابل قبول است اما کارشناسان اعتقاد دارند که ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان در این موضوع بی تأثیر نیست وگرنه آلودگی‌ها همچنان ادامه می‌داشت.

از فردا و پس فردا استان سمنان میزبان سامانه کم فشار بارشی می‌شود که امیدها به آن بسیار زیاد است کارشناسان هواشناسی اعلام کرده اند که در این هفته و به خصوص در نیمه دوم هفته جاری، شاهد بارش باران و برف در استان خواهیم بود.

از روز دوشنبه که سامانه بارشی کم فشار وارد استان سمنان می‌شود شاهد وزش باد نسبتاً شدید و افت دمای هوا نیز خواهیم بود و همین امر سبب شده تا کارشناسان امیدوار باشند که آلودگی هوا به کمترین میزان خود برسد.