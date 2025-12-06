فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای منطقه اظهار کرد: تمرکز ما بر حوزه گردشگری و توسعه روستای الکترونیک است و برنامه‌های خوبی در این زمینه آغاز شده است. قطعاً مسئولان میراث فرهنگی و گردشگری برای تشریح اقدامات در شهرستان حضور پیدا خواهند کرد.

وی درباره مشکل فاضلاب ایذه افزود: متأسفانه شهر ایذه فاقد سیستم فاضلاب است و این موضوع از مشکلات جدی شهرستان به‌شمار می‌رود. این مسئله ارتباطی به شهرداری یا شورا ندارد، زیرا آنها توان مالی انجام چنین پروژه‌ای را ندارند. زمانی که با بحران آب شرب مواجهیم، طبیعی است که اولویت نخست، تأمین آب شرب است.

نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حل معضل فاضلاب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و ان‌شاءالله وارد فرآیند اخذ مجوز ماده ۵۶ می‌شویم تا بتوانیم اقدامات اساسی در این حوزه انجام دهیم.

ابراهیم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی ایذه گفت: کارشناسان استان در حوزه فضای سبز اشراف کامل دارند و یکی از مزیت‌های مهم ما فضای سبز شهرستان است که باید حفظ شود و اجازه ندهیم این سرمایه طبیعی دچار آسیب شود.

وی، محرومیت‌زدایی را از اولویت‌های حوزه انتخابیه خود دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین هدف من در بازدیدها رسیدگی به مناطق محروم و بررسی مشکلات روستاهاست. این آمادگی وجود دارد که هرجا نیاز به همراهی و کمک باشد ورود کنیم.

نماینده مردم ایذه و باغملک، دزپارت و صیدون با بیان اینکه ایذه توان تحمل جمعیت فعلی را از نظر اقتصادی و فرهنگی ندارد، هشدار داد: اگر روند مهاجرت معکوس را شکل ندهیم، آینده ناگواری در انتظار شهرستان است مسئله ما باید ایجاد مهاجرت معکوس و بازگشت مردم به روستاها باشد.

وی همچنین به اقدامات صورت‌گرفته در بخش برق اشاره کرد و گفت: در حوزه برق کارهای خوبی انجام شده و با استقرار مدیریت جدید در فوق توزیع، پروژه‌های مهمی به بهره‌برداری خواهد رسید.