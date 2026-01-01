ایذه در آینده سهم بسیار بالایی در کسب مدال های رنگارنگ خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم پور عصر امروز پنجشنبه در آئین افتتاحیه سالن ورزشی چند منظوره ایذه (خانه کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی) اظهار کرد: احمد دنیا مالی کسی است که ۳۵ سال پیش اولین گام‌های استوار را برای احداث سد کارون سه در این منطقه برداشت لذا وی را یک ایذه ای می‌دانیم.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مسئولان برای احداث و تکمیل این مجموعه گفت: مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در اتمام پروژه‌ای که، بیش از ۱۰ سال زمان برده بود نقش کلیدی داشتند، با عزم راسخ، متعاقب تصمیم استاندار و سفر رئیس جمهور امروز شاهد بهره برداری آن هستیم.

وی با بیان اینکه ایذه ستون اصلی خیمه گاه زاگرس است، تصریح کرد: خداوند دو مزیت اساسی در این منطقه به ودیعه گذاشته است؛ اولین انسانیت است، امروز یک سازه را افتتاح نمی‌کنید بلکه نماد غیرت و تعصب را در یکی از شهرهای قهرمان پرور ایران افتتاح می‌کنید.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایذه شهر پهلوانان است؛ بعد از کرونا از این شهرستان حدود ۱۰۰ نفر به اردوهای تیم ملی دعوت شده و ۳۵ نفر در مسابقات جهانی شرکت کردند که ۳۷ مدال طلا، ۲۷ نقره و ۲۵ برنز کسب کرده اند که نشان می‌دهد توجه وزرات و مسئولین ذیربط دقیق بوده است.

ابراهیم پور تصریح کرد: ایذه در آینده سهم بسیار بالایی در کسب مدال‌های رنگارنگ و بیش از امروز خواهد داشت.

وی افزود: امیدوارم مهمانسرا و هتل این مجموعه فاخر به بهترین نحو ممکن تکمیل شود تا میزبان مسابقات ملی و بین المللی باشیم.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: سالن بانوان شهرستان ایذه به نام الهلم صالحی قهرمان پارالمپیک شهرستان نامگذاری شود.