آب به روستای طلاور شهرستان صیدون رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور ظهر امروز پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از طرح آبرسانی به روستای طلاور شهرستان صیدون، با بیان اینکه مساله آب طلاور برای بنده به یک تراژدی تبدیل شده بود، گفت: استاندار خوزستان در جلسه تنش آبی موضوع را مطرح کرده و سازمان آب و برق را برای حل مساله مکلف کردند.

نماینده مردم ایذه، باغملک،،صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علیرغم اینکه در طول ۴۵ سال گذشته زحمت بسیار کشیده شده بود اما محلی برای آب پایدار و باکیفیت وجود نداشت که پس از پیگری، زمینی توسط خیرین محل در اختیار قرار داده شد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به آب پایدار طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۷۰ متر فضا نیاز بود، ادامه داد: امروز در منگشت کمتر آبی به شیرینی و کیفیت طلاور وجود دارد که این برخواسته از خدمات دولت است.

نماینده مردم ایذه، باغملک،،صیدون و دزپارت با اشاره به افتتاح رسمی پروژه آب طلاور، عنوان کرد: برای حل سایر مشکلات منطقه نیز به تدریج در فضای دوستانه و با هم فکری تلاش می‌کنیم.

ابراهیم پور افزود: چند روز گذشته پروژه ۷۵۰ میلیارد تومانی برق رسانی در منطقه به بهره برداری رسید. همچنین کلنگ‌زنی یوسف‌آباد و راه‌اندازی مجتمع اداری صیدون در دستور کار است.

وی با بیان اینکه برای اشتغال جوانان منطقه، گردشگری و کشاورزی تأثیر گذار است، گفت: اگر زیرساخت‌های امام زاده عبدالله در زمان خودش انجام شود صنعت گردشگری خوبی را رقم می‌زند.

نماینده مردم ایذه، باغملک،،صیدون و دزپارت بیان کرد: برای مساله کشاورزی نیز در تلاش هستیم تا حقابه منطقه به گونه‌ای پایدار تأمین شود.