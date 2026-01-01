به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم‌پور صبح امروز پنجشنبه در آئین کلنگ‌زنی پروژه جاده الهک اظهار کرد: نبود زیرساخت ارتباطی مهم‌ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه الهک بوده است و اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی و رونق گردشگری در شهرستان ایذه شود.

وی با ادای احترام به شهدای مناطق نوآرباد و الهک، جان‌باختن پنج نفر از شهروندان در سیل اخیر را تسلیت گفت و افزود: امیدواریم پیکر بانوی مفقودشده، فرزند شهید، هرچه سریع‌تر پیدا و به خانواده وی تحویل داده شود.

ابراهیم پور از پیگیری مسئولان در پیش‌برد این پروژه قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های رئیس اداره راهداری شهرستان و همراهی مجموعه اداره‌کل، به‌ویژه در برگزاری مناقصه، نقش تعیین‌کننده‌ای در آغاز عملیات اجرایی داشته است.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های ایذه در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: تمرکز بر گردشگری سریع‌ترین مسیر برای عبور از چالش‌های اقتصادی منطقه است و الهک به دلیل طبیعت بکر و آب‌وهوای مطلوب، گل سرسبد مناطق گردشگری شهرستان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: دلیل اصلی عقب‌ماندگی توسعه گردشگری در این منطقه نبود زیرساخت ارتباطی مناسب بوده است و اجرای این پروژه با حمایت دولت پزشکیان گامی مهم در این مسیر خواهد بود.

ابراهیم پور بیان کرد: اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز طرح‌های متعدد درآمدزایی و اشتغال در حاشیه مسیر باشد و به رونق اقتصاد منطقه کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی و برگزارکنندگان آئین کلنگ‌زنی، از پیمانکار پروژه خواست عملیات اجرایی را هرچه سریع‌تر آغاز کرده و پیش از موعد مقرر این طرح را در اختیار مردم منطقه قرار دهد.