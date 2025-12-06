ثبات روند موارد مشکوک و مثبت بیماری آنفلوآنزا در گلستان

سیدمهدی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت موارد مشکوک و مثبت بیماری آنفلوآنزا در استان اظهار کرد: طی روزهای اخیر تعداد موارد مشکوک بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده، اما این تغییرات چشمگیر نیست و می‌توان گفت روند کلی در حالت نسبتاً ثابت قرار دارد.

وی افزود: با وجود این نوسان، نسبت موارد مثبت به موارد مشکوک تغییر محسوسی نکرده و تقریباً در همان سطح گذشته باقی مانده است.

صداقت درباره گروه‌های سنی درگیر بیماری نیز اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین موارد ابتلاء در میان کودکان مشاهده می‌شود و این گروه سنی بیش از سایرین درگیر شده‌اند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین بر رعایت توصیه‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: همان توصیه‌های عمومی شامل شست‌وشوی مداوم دست‌ها، تهویه مناسب، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و توجه به علائم اولیه بیماری، همچنان ضروری و مؤثر است.