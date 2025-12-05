به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گسترش موج آنفلوآنزا و افزایش آمار مبتلایان در سطح کشور، مسئولان شهرستان گرمسار بر ضرورت همکاری عمومی برای مهار این بیماری تأکید کردند.

حجت‌الاسلام آرامی، امام جمعه گرمسار، و علی همتی فرماندار این شهرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، خواستار رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان شدند.

علی همتی با اشاره به وضعیت اپیدمی آنفلوآنزا در کشور گفت: در حال حاضر شاهد موج گسترده آنفلوآنزا هستیم و ضروری است تمام شهروندان برای حفظ سلامت خود و دیگران، اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.

وی افزود: رعایت فاصله اجتماعی، شست‌وشوی مکرر دست‌ها و استفاده مستمر از ماسک به‌ویژه در فضاهای بسته و پرتجمع، از راهکارهای کلیدی برای شکستن زنجیره انتقال است.

فرماندار گرمسار همکاری تمامی آحاد جامعه را برای کنترل بیماری ضروری دانست و تأکید کرد: افراد دارای علائم سرماخوردگی باید از حضور در اماکن عمومی پرهیز کنند تا مانع گسترش بیشتر ویروس شوند.

همتی با اشاره به تجربیات دوران همه‌گیری کرونا، خاطرنشان کرد: با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری همگانی، می‌توانیم از تشدید بحران و تکرار شرایط دشوار گذشته جلوگیری کنیم.

حجت‌الاسلام آرامی، امام جمعه گرمسار، نیز در این گفتگو با تأیید این موضوع گفت: در شرایط کنونی، وظیفه دینی و اجتماعی همه ما، حمایت از سلامت جامعه و همکاری با دستورالعمل‌های بهداشتی است.

وی افزود: مساجد، هیئت‌ها و نهادهای فرهنگی باید پیشگام در آگاهی‌بخشی نسبت به خطرات این بیماری و ترویج فرهنگ استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌ها باشند.

امام جمعه گرمسار با تاکید بر اینکه مشارکت جمعی و احساس مسئولیت فردی، کلید عبور از این موج بیماری و حفظ سلامتی عزیزانمان است، تصریح کرد: از همه می‌خواهم این توصیه‌ها را جدی بگیرند.