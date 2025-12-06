احمدی: موارد ابتلا به آنفلوانزا در بشاگرد در حال افزایش است

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر مراجعات بیماران با علائم آنفلوانزا به مراکز درمانی شهرستان بشاگرد هستیم که همه گروه‌های سنی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه تب بالا شایع‌ترین علامت در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی است، افزود: بر اساس آزمایشات انجام شده، ویروس غالب در گردش از نوع آنفلوانزای A و زیرسویه H3N2 شناسایی شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بشاگرد با اشاره به اینکه اکثر موارد بستری در بیمارستان مربوط به کودکان است، تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تقویت سیستم ایمنی در کودکان و ضرورت رعایت دقیق اقدامات پیشگیرانه در این گروه سنی حساس می‌باشد.

وی مهم‌ترین توصیه‌های پیشگیرانه را استفاده از ماسک در اماکن عمومی و شلوغ، شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، تقویت سیستم ایمنی با مصرف میوه و سبزیجات و مراجعه به موقع به پزشک در صورت بروز علائم بر شمرد.

احمدی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائم آنفلوانزا از خوددرمانی پرهیز کرده و حتماً به مراکز درمانی مراجعه نمایند.