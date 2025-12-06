  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

پویش تغذیه سالم با محوریت «نانوسلامت» در دزفول آغاز شد

پویش تغذیه سالم با محوریت «نانوسلامت» در دزفول آغاز شد

دزفول- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول از آغاز پویش تغذیه سالم با محوریت «نانوسلامت» در شهرستان دزفول خبر داد.

مهشید عصار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره نقش نان کامل در سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و اصلاح الگوی مصرف نان در خانواده‌ها اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه نان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی مردم ایران است، افزود: متأسفانه عادت به مصرف نان‌های سفید و کم‌سبوس در سال‌های اخیر، خطر ابتلاء به دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش داده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول در ادامه با بیان اینکه نان سالم، نان کامل و سبوس‌دار است، تصریح کرد: مصرف نان کامل به دلیل داشتن فیبر بالا، ویتامین‌های گروه B و املاح ضروری، به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کنترل قند خون، پیشگیری از یبوست و ایجاد احساس سیری طولانی‌تر کمک می‌کند.

عصار با اشاره به شیوع ۶۲ درصدی اضافه وزن و چاقی در بزرگسالان بالای ۱۸ سال شهرستان دزفول، تاکید کرد: ویژگی‌های مفید نان کامل می‌تواند سبب کمک به کنترل وزن و جلوگیری از اضافه وزن و چاقی شود به شرطی که نان‌های سبوس‌دار سالم در سبد غذایی خانوار، جایگزین نان‌های کم ارزش تر گردند.

وی با بیان اینکه سلامت جامعه از سبد غذایی آغاز می‌شود و نان کامل، نقطه شروع یک تغذیه سالم است، عنوان کرد: مردم با انتخاب نان کامل، نه تنها انتخابی سالم‌تر برای سفره خود خواهند داشت، بلکه با اصلاح عادات و الگوی غذایی به ویژه در کودکان، گامی مؤثر جهت پیشگیری از بیماری‌های مزمن و ارتقای سلامت خانواده بر می‌دارند.

به گزارش مهر، این پویش از ۱۵ تا ۳۰ آذر ماه همزمان با سراسر کشور، در شهرستان دزفول اجرا خواهد شد.

کد خبر 6679445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها