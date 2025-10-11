عصار: پویش سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی دزفول آغاز شد

مهشید عصار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هدف از اجرای این پویش، ترویج فرهنگ مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، به منظور کاهش پوسیدگی دندان به خصوص در بین دانش‌آموزان پایه ابتدایی به عنوان نسل آینده ساز ایران است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود: در بخشی از این پویش حدود ۴۰۰ دبستان ابتدایی، شامل ۵۳ هزار دانش آموز، با دانش و مفاهیم پیشگیری از پوسیدگی دندان آشنا می‌گردند و ۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز پایه سوم، تحت نظارت مستقیم معلمان خود، بر تقویت مهارت مسواک زدن صحیح و استفاده از نخ دندان تمرکز می کنند.

عصار ادامه داد: این پویش با مشارکت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، اداره آموزش و پرورش دزفول، سردشت و منطقه عشایری و تمامی نهادها و ارگانهای فرهنگی به مدت یک هفته برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگ سلامت، مهارت خود مراقبتی و عادت های مطلوب بهداشتی، در کانون خانواده‌ها پایه‌ریزی می‌شود، خواستار همراهی و ایفای نقش فعال والدین، به عنوان همراه، مشوق و یاری‌ کننده دانش آموزان برای یادگیری مهارت‌های مطلوب مرتبط با سلامت دهان و دندان شد.

عصار عنوان کرد: برای داشتن دندان‌های سالم، رعایت عادات تغذیه ای سالم از جمله اجتناب و یا محدودیت مصرف نوشابه، تنقلات شیرین و چسبنده و تهیه مسواک و خمیردندان حاوی فلوراید برای کودکان ضروری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: همچنین عادت دانش‌آموزان به روزانه دو بار مسواک زدن، هر بار به مدت دو دقیقه و استفاده از نخ دندان یک بار در شبانه روز، شاخصی مهم در حفظ سلامت دندانها تا سنین سالمندی است.

عصار یادآور شد: این پویش با شعار " دو تا دو یادت نره! روزی دو بار مسواک، هر بار دو دقیقه" از امروز ۱۹ مهر آغاز می شود و تا یک هفته ادامه خواهد داشت.