رویداد۱۲ساعته تولیدمحتوای دیجیتال؛گرگان میزبان نبردخلاقیت درجنگ شناختی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیخانی فرمانده سپاه گرگان از برگزاری دومین رویداد خلاقیت تولیدمحتوای دیجیتال بسیج در روز پنجشنبه این هفته خبر داد و اظهار کرد: این رقابت ۱۲ ساعته زمینه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های جوانان و ارتقای توان آنان در مواجهه با جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن است.

وی با بیان اینکه دشمن ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی را هدف قرار داده است، افزود: عرصه رسانه امروز میدان اصلی رویارویی با دشمن است و تولید محتوای اثرگذار باید به یک جریان فعال و مستمر تبدیل شود.

علیخانی نقش زنان را در این میدان بسیار مهم دانست و افزود: بانوان در دانشگاه‌ها پیشتاز هستند و باید هویت زن مسلمان و کارآمد در تولیدات رسانه‌ای به‌صورت صحیح و جذاب بازنمایی شود.

فرمانده سپاه گرگان با اشاره به مسئله کاهش نرخ فرزندآوری در استان گفت: گلستان در مسیر پیرجمعیتی قرار دارد و تقویت فرهنگ فرزندآوری برای حفظ سرمایه انسانی و تربیت نسل جوان انقلابی یک ضرورت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کم‌توجهی به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی گرگان انتقاد کرد و گفت: نقش مردم گرگان در رویدادهای مهم انقلاب و حتی دفاع از حرم کمتر روایت شده و لازم است این هویت تقویت شود.

فرمانده سپاه گرگان با بیان اینکه شرکت‌کنندگان در دو بخش اصلی و جانبی به رقابت می‌پردازند، گفت: در بخش اصلی، تیم‌های سه تا پنج نفره به تولید آثار در حوزه پویانمایی، بازی‌های موبایلی و نرم‌افزارهای موبایلی خواهند پرداخت. همزمان، بخش جانبی رویداد نیز شامل تولید اینفوگرافی، پوستر مفهومی، موشن‌گرافی و کلیپ است که در قالب رقابت‌های انفرادی برگزار می‌شود و تنها بخش موشن‌گرافی به‌صورت دو نفره انجام خواهد شد. آثار پس از پایان زمان مسابقه تحویل داوران شده و نتایج نهایی پس از ارزیابی اعلام می‌شود.