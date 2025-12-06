به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به زمستان برای بسیاری از ما در سراسر جهان، فقط می‌توانیم رویای یک تابستان فوتبالی را در سر بپرورانیم. صبور باشید زیرا تا زمان جام جهانی ۲۰۲۶ که در ۱۱ ژوئن آغاز می‌شود، زمان زیادی باقی نمانده است، زیرا ایالات متحده، مکزیک و کانادا قصد دارند بهترین دوره این رقابت‌ها را تا به امروز برگزار کنند.

لیونل اسکالونی و آرژانتین به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی جام جهانی خود هستند، عنوانی که در قطر ۲۰۲۲ به دست آوردند. این سومین داستان موفقیت آنها در جام جهانی بود، زیرا لیونل مسی و هم تیمی‌هایش سرانجام به این جام ارزشمند دست یافتند.

پیش از این رقابت‌ها، برخی از بزرگترین برندها، از جمله آدیداس، نایک، پوما و موارد دیگر، کیت‌های جدیدی را برای ظاهری جدید در زمین عرضه کرده‌اند. در ۵ نوامبر ۲۰۲۵، آدیداس کیت‌های خانگی ۲۲ کشور، از جمله آلمان (مدافع عنوان قهرمانی)، اسپانیا، بلژیک، مکزیک (میزبان مشترک جام جهانی) و بسیاری دیگر را عرضه کرد. این مجموعه هویت‌های بصری تاریخی و سنت‌های هر ملت را ترکیب کرده و آنها را در یک زیبایی‌شناسی مدرن و آینده‌نگر به تصویر می‌کشد.

این مجموعه جسورانه از پیراهن‌ها، از طریق رنگ‌ها و طرح‌هایی که جنبه‌های کلیدی هویت هر ملت را گرامی می‌دارند، قلب هر ملت را منعکس می‌کند. از تاریخ غنی آنها گرفته تا مناظر معروف، معماری سنتی و طرح‌های نمادین لباس‌های گذشته، هر پیراهن قصد دارد هواداران را حول علاقه مشترک به ملت خود متحد کند.

بنابراین، چه در خانه تماشا کنید، چه با دوستان خود مهمانی تماشا برگزار کنید یا برای تماشای جام جهانی به صورت حضوری به بیرون سفر کنید، باید ظاهری آراسته داشته باشید. اجازه دهید فروشگاه لوازم ورزشی و کیت فوتبال کهتو اسپورت نسخه کاملی از کیت جام جهانی فوتبال را تجزیه و تحلیل کند تا بتوانید استایل خود را برای این تورنمنت بزرگ آماده کنید:

کیت آرژانتین جام جهانی ۲۰۲۶

راه راه‌های عمودی سنتی آرژانتین به رنگ آبی آسمانی و سفید، ظاهری تغییر شکل دهنده به خود می‌گیرند و با یک اثر محوشدگی سه رنگی منحصر به فرد، رنگ‌های آبی سه پیراهن برنده جام جهانی قبلی - ۱۹۷۸، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ - را تداعی می‌کنند. در پشت یقه، یک علامت سفارشی با عنوان "۱۸۹۶" - به مناسبت تاریخ تأسیس AFA - دیده می‌شود.

کیت بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶

لباس خانگی بلژیک از پنجره‌های شیشه‌ای رنگی گوتیک برجسته که در سراسر معماری این کشور یافت می‌شوند، الهام گرفته شده است. نمادهایی که نمایانگر شیاطین سرخ و شعله‌های سرخ هستند - لقب تیم‌های مردان و زنان - به این سبک در سراسر پایه قرمز پیراهن تکرار شده‌اند. حاشیه شانه‌ها و سرآستین‌ها با جزئیات مشکی و زرد و با الهام از رنگ‌های پرچم این کشور تکمیل شده است.

کیت آلمان جام جهانی ۲۰۲۶

کیت آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، با تکیه بر موفقیت‌های قبلی آلمان در این مسابقات، ادای احترامی به برخی از نمادین‌ترین پیراهن‌های این کشور است. شکل الماس تکرارشونده و جزئیات شورون، هر کدام از گرافیک‌های نمادین پیراهن‌های قبلی، از جمله پیراهن قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴، الهام گرفته‌اند.

کیت ژاپن جام جهانی ۲۰۲۶

آبی کلاسیک لباس ژاپن با استفاده از یک گرافیک انتزاعی با جزئیات خطی آبی خاکستری، که منعکس کننده مه معروف موجود در افق، جایی که آسمان و دریا در ژاپن به هم می‌رسند، است، زنده شده است. پرچم ژاپن با افتخار به عنوان نشانه‌ای در پشت یقه قرار دارد.

کیت مکزیک جام جهانی ۲۰۲۶

میراث و آینده در کیت جدید مکزیک گرد هم آمده‌اند. این پیراهن نشان دهنده انرژی و غروری است که نسل‌های مختلف هواداران را در طول جام جهانی فیفا پیش رو متحد خواهد کرد. این پیراهن، حمایت بی‌دریغ ملتی را که با فوتبال زندگی و نفس می‌کشد، جشن می‌گیرد، جایی که هر لحظه مشترک، قلب مکزیک را منعکس می‌کند. در پشت یقه، عبارت «SOMOS MÉXICO» به معنی «ما مکزیک هستیم» به عنوان نمادی از وحدت و شور و اشتیاقی که روح مکزیکی را تعریف می‌کند، ظاهر می‌شود.

کیت اسپانیا جام جهانی ۲۰۲۶

لباس اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ با طرحی ساده و راه‌راه عرضه می‌شود، با پایه قرمز که با خطوط عمودی زرد تکرارشونده‌ای که نشانه‌های بصری از پرچم و نشان ملی را ترسیم می‌کنند، نقطه‌گذاری شده است. روح ملت توسط بازیکنان حمل خواهد شد و کلمه اسپانیا در پشت یقه پیراهن نوشته شده است.

کیت فرانسه جام جهانی ۲۰۲۶

کیت‌های تیم ملی فرانسه همیشه نمادی از شکوه و اصالت هستند. رنگ آبی تیره که سال‌ها امضای این تیم بوده، اکنون با استفاده از جزئیات طلایی، یقه‌های مدرن و الگوهای مینی‌مال جلوه‌ای جدید پیدا کرده است. برندهای بزرگ دنیا در طراحی کیت فرانسه تمرکز ویژه‌ای روی لوکس‌بودن و ماندگاری بصری داشته‌اند؛ به همین دلیل، این کیت‌ها همواره جزو محبوب‌ترین‌ها برای هواداران و کلکسیونرها محسوب می‌شوند.

کیت برزیل جام جهانی ۲۰۲۶

هیچ تیمی مانند برزیل نمی‌تواند با رنگ‌های ملی خود موجی از انرژی و هیجان ایجاد کند. زرد روشن همراه با سبز و آبی، سال‌هاست که به بخش جدانشدنی از فوتبال سامبا تبدیل شده است. در نسخه‌های جدید کیت‌های برزیل، معمولاً از طرح‌های الهام‌گرفته از آمازون و فرهنگ برزیلی استفاده می‌شود تا روحیه شادی و تحرک این تیم بیشتر به چشم بیاید. اگر به دنبال یک طراحی سرزنده و پرانرژی هستید، سبک برزیلی بهترین گزینه الهام است

کیت پرتغال جام جهانی ۲۰۲۶

پرتغال همیشه کیت‌هایی با شخصیت خاص و هویتی کاملاً قابل تشخیص دارد. و لباس پرتغال در بین تمامی لباس‌های جام جهانی رنگ قرمز تیره همراه با جزئیات سبز و طلایی، این کشور را در میان تیم‌های ملی به مجموعه‌ای لوکس و شیک تبدیل کرده است. طراحان معمولاً از الگوهای برگرفته از معماری و هنر پرتغالی استفاده می‌کنند تا کیت این تیم علاوه‌بر جذابیت بصری، ارزش فرهنگی نیز داشته باشد. این سبک گزینه‌ای مناسب برای مجموعه‌هایی است که به دنبال طراحی رسمی، سطح‌بالا و ماندگار هستند.

کیت هلند جام جهانی ۲۰۲۶

خرید لباس جام جهانی همیشه یکی از خریدهای دلنشین بوده اما از این بین خرید کیت هلند یک چیز دیگر است!

کیت‌های تیم ملی هلند یکی از منحصربه‌فردترین طراحی‌ها در فوتبال جهان‌اند. رنگ نارنجی خاص این تیم نه‌تنها نشان‌دهنده تاریخ پادشاهی اورانیه است، بلکه نمادی از جسارت و نوآوری در فوتبال نیز محسوب می‌شود. طراحان معمولاً برای کیت هلند از بافت‌های هندسی و خطوط مدرن استفاده می‌کنند؛ سبکی که برای برندها و مجموعه‌هایی که شخصیت جسورانه دارند، بسیار الهام‌بخش خواهد بود.

کیت انگلیس جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی انگلیس با رنگ سفید یک‌دست خود همیشه طرفداران خاص خودش را داشته است. این سادگیِ ظاهری، با جزئیات هوشمندانه در یقه، لوگو و خطوط آبی و قرمز کامل می‌شود. کیت انگلیس ترکیبی از اصالت فوتبالی و طراحی مدرن است؛ گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی که به طراحی‌های مینیمال، تمیز و فاخر علاقه دارند.

