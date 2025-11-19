لهونی: بسیج عامل پیروزی در دفاع مقدس و امروز پیشتاز سازندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اهمیت بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر لزوم همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی در راستای تقویت نقش بسیج در سازندگی و محرومیتزدایی تأکید کرد.
زرهتن لهونی به تشریح برخی از مباحث کلیدی جلسه پرداخت و از همکاری همگانی در راستای تقویت فعالیتهای بسیج در استان یاد کرد.
استاندار کردستان با اشاره به یادگار ماندگار امام خمینی (ره) به نام بسیج، تأکید کرد: بسیج نه تنها در دوران دفاع مقدس عامل پیروزی و دفاع از مرزهای کشور بود، بلکه امروز نیز در کنار سایر نیروهای مسلح، در حوزههای سازندگی و محرومیتزدایی فعال است.
وی با بیان این که بسیج در زمان جنگ تحمیلی در کنار ارتش و سپاه از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد، افزود: بسیج در کنار ارتشیان و سپاهیان عزیز جانانه از آب و خاک کشور دفاع کرد و امروز نیز در عرصه سازندگی و ارائه خدمات به مردم در مناطق محروم، همچنان پیشتاز است.
ضرورت همکاری در برگزاری کنگره شهدای کردستان
استاندار کردستان در ادامه به برگزاری کنگره ۵۳۶ شهید استان اشاره کرد و گفت: این کنگره باید به بهترین شکل ممکن و در شأن شهدای عزیز استان برگزار شود. لازمه این امر همدلی و همکاری تمام دستگاهها و نهادهای استان است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای سردار رضایی و همکارانشان در جلسات اخیر کنگره در تهران، پیشنهاد کرد که گزارشهای پیشرفت روند برگزاری کنگره هر سه ماه یکبار در جلسات شورای اداری استان ارائه شود.
گسترش همکاریها برای تسریع در روند اجرایی کنگره
زرهتن لهونی همچنین از پیشنهاد ارائه گزارشهای دورهای برای پیگیری روند اجرایی کنگره تقدیر کرد و گفت: مسئولان کمیتههای کنگره باید در شورای سیاستگذاری به ارائه گزارشات بپردازند و در جلسات شورای اداری استان، روند پیشرفت کارها به اطلاع مدیران برسد.
وی افزود: این همکاریها باید به حدی مستمر و مؤثر باشد که مدیران اجرایی در جریان تمام مراحل برگزاری کنگره قرار بگیرند و نهایتاً شاهد برگزاری کنگرهای در شأن شهدای گرانقدر استان کردستان باشیم.
سرکشی از خانوادههای شهدا در هفته بسیج
استاندار کردستان در ادامه به اهمیت سرکشی از خانوادههای شهدا در ایام هفته بسیج اشاره کرد و پیشنهاد داد: تمام مدیران دستگاههای اجرایی استان در هفته بسیج حداقل از یک خانواده شهید سرکشی کنند و در این امر مشارکت داشته باشند.
وی تصریح کرد: این دیدارها علاوه بر ایجاد روحیه همدلی و قدردانی از فداکاریهای خانوادههای شهدا، موجب تقویت ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان مسئولان و مردم خواهد شد.
تشکر از حضور رئیسجمهور و هیئت همراه
استاندار کردستان از سفر اخیر رئیسجمهور به استان و حضور هیئت محترم همراه وی تشکر کرد و گفت: سفر رئیسجمهور به استان فرصتی بینظیر برای توسعه و پیشرفت کردستان بود و امیدواریم که این سفر به آغاز تحولی در عرصههای مختلف توسعهای و اقتصادی استان تبدیل شود.
وی همچنین از تلاشها و زحمات دستگاههای اجرایی و اعضای شورای تأمین استان که در آمادهسازی این سفر همکاری کردند، قدردانی کرد و افزود: از تمام مسئولان و همکاران عزیز که در برگزاری موفق این سفر مشارکت داشتند، صمیمانه تشکر میکنم.
استاندار کردستان از روحانیون معزز استان و به ویژه نماینده ولی فقیه در استان، حجتالاسلام پورذهبی، برای تلاشهای مستمرشان در راستای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کرد.
استاندار کردستان در این جلسه بر لزوم همکاری مستمر و همافزایی میان نهادهای مختلف در راستای تقویت بسیج و گسترش خدمات آن به مردم تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست تا در برگزاری کنگره شهدای استان و تقویت روحیه بسیجی در جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
